Le label Initiative d’Excellence (IdEx), porté par la fondation universitaire A*Midex réunissant Aix-Marseille Université et l’ensemble de ses partenaires (le CNRS, l’Inserm, le CEA, l’IRD, Centrale Marseille, Sciences-Po Aix et l’AP-HM), fête ses dix ans. Suite de notre dossier spécial aujourd’hui avec l’interview d’Eric Berton, le président d’Aix-Marseille Université.

Qu’a apporté l’Idex à Aix-Marseille Université en dix ans ?

Eric Berton : L’initiative d’Excellence (IdEx) nous a surtout aidés à structurer le lien entre la recherche et la formation. Cela nous a permis de développer des formations innovantes et de mener des expérimentations scientifiques. Enfin, grâce à l’IdEx, nous avons développé l’interdisciplinarité, qui existait déjà par ailleurs mais qui était plus diffuse. Elle est à présent déployée notamment au sein des dix-huit instituts d’établissement financés sur les fonds propres de la fondation auxquels s’ajoutent 2 Ecoles Universitaires de recherche (EUR), 2 instituts convergence et 1 institut d’études avancées (IMéRA). Et c’est une vraie réussite !

L’IdEx a aussi permis de co-financer la création de la Cité de l’innovation et des savoirs d’Aix-Marseille (Cisam) et de porter, dans un second temps, le projet Cisam+, lauréat du PIA4 (Programme d’Investissement d’Avenir vague 4, renommé France 2030) qui va permettre de dupliquer le modèle de la Cisam sur plusieurs campus du territoire.

Enfin, grâce à l’IdEx, nous avons la possibilité d’être collectivement plus efficaces dans les réponses aux appels à projets. Aujourd’hui le paradigme est inversé : c’est nous qui initions les appels à projets, comme c’est le cas avec l’appel Pôle universitaire innovant (PUI) du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui est calqué sur la structuration innovante du site d’Aix-Marseille Université : ainsi, les universités ayant un fonctionnement semblable à celui d’Aix-Marseille Université, prenant appui sur le monde socio-économique et la sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat, peuvent obtenir des fonds.

En quoi l’IdEx a-t-elle joué un rôle dans le rayonnement national et international d’AMU ?

Eric Berton : La politique de développement et de transformation de la recherche et de l’innovation du site bénéficie depuis plusieurs années du soutien de l’État (Programme Investissement d’Avenir, désormais appelé France 2030) et de l’IdEx. Ces financements, obtenus dans le cadre d’appels nationaux très compétitifs, sont en constante progression. Ils viennent récompenser les efforts de structuration et de mobilisation mis en place à l’échelle du site d’Aix-Marseille.

Aix-Marseille Université est l’une des neuf universités françaises détentrices de l’Initiative d’Excellence. Nous sommes d’ailleurs l’une des trois premières à avoir obtenu une IdEx pérennisée en 2016. Ces universités lauréates sont également réunies au sein du consortium Udice, pour penser le développement de l’enseignement supérieur français, à la fois en matière de recherche, de formation ou d’innovation.

Dans un rapport de 2019, le cabinet anglais Biggar Economics, a souligné l’impact d’Aix-Marseille Université sur l’ensemble du territoire. Cet impact est estimé cette même année à 3,7 milliards d’euros et 42 000 emplois générés et localisés en Provence.

Nous allons consolider l’existant et poursuivre nos objectifs d’université « socialement engagée » Eric Berton

Quelles sont vos perspectives pour les années à venir en lien avec l’IdEx ?

Eric Berton : Tout d’abord, nous allons consolider l’existant et poursuivre nos objectifs d’université « socialement engagée ». Nous souhaitons développer davantage les liens entre la formation et la recherche. Cela passe notamment par la création d’un programme commun, mais aussi par la reconnaissance de l’interdisciplinarité dans la carrière des chercheurs et des enseignants-chercheurs.

En 2022, nous lançons notre appel à projets « Recherche Blanc » d’une dotation de 10 millions d’euros sur quatre ans ouvert à l’ensemble de notre communauté pour susciter créativité et audace et pouvant recevoir des projets scientifiques émergents ou exploratoires appliqués à tous les domaines de l’université. Cet appel s’adresse aussi à nos étudiants dans le but de favoriser et susciter leur engagement.

