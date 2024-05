Le temps de l’abondance, de l’évidence et de la facilité est derrière nous. Chacun aujourd’hui en est convaincu, l’énergie pose questions, tant au point de vue de sa disponibilité, que de son origine décarbonée. Chaque filière y va de son credo. Si successivement nous les écoutons il faudrait faire du tout solaire, du tout éolien, du tout hydrogène ou du tout nucléaire ! Plus personne n’ose défendre les énergies qui sont encore à l’œuvre dans nos chauffages, dans nos véhicules, dans nos industries : le gaz, le pétrole et le charbon.

Les énergies renouvelables se développent et c’est tant mieux pour le climat et la nature. Mais comment accélérer ? A quel coût ? Avec quelles technologies ? Et pour quel impact ?



Il faut donc remettre les choses à plat, prendre du recul, s’écouter les uns les autres et faire appel aux meilleures expertises. C’est ce que Gomet’ a choisi de faire en organisant, avec ses partenaires académiques et citoyens, Centrale Méditerranée, l’association Grandes écoles Région Sud et le collectif France Nature Environnement, et le soutien de RTE, deux grandes journées sur les énergies : la première mercredi 12 juin sur le solaire et l’éolien et la 2e à l’automne sur l’hydrogène et le nucléaire.

Beaucoup de questions et quelques convictions

Nous partons, comme tout un chacun, avec beaucoup de questions et quelques convictions. La première conviction est que la transition énergétique passe indubitablement par les entreprises, avec les entreprises, pour les entreprises. Cela n’est naturellement pas un blanc-seing, mais une évidence, particulièrement, lorsqu’il faut décarboner la zone industrialo-portuaire de Fos sur mer.

Nous nous interrogeons sur le timing, comment les industriels énergétiques, vont se relayer, plutôt que de se concurrencer, pour assurer une continuité de l’approvisionnement électrique ? Sachant que toutes les échéances ont tendance à glisser, que les rétro-planning ont des élasticités inavouables, la construction d’un mix viable n’est pas aussi évidente qu’il le semble.

Nous nous interrogeons sur les technologies et si nous faisons confiance à la grande capacité d’innovation de nos chercheurs, nous savons bien, lorsque nous approfondissons les discussions, que nombre de process sont inédits et n’ont pas encore fait la preuve de leur efficience et de leur sécurité.

Un débat qui soit à la fois pédagogique, rigoureux et citoyen

Nous nous interrogeons sur l’économie de l’écosystème, car le nucléaire nous a habitués à une énergie, bon marché et abondante, alors que les investissements en devenir laissent augurer des prix à la hausse.

C’est pour éclaircir ces questions que nous avons réuni le 12 juin, sur le solaire et sur l’éolien en mer, des experts, des économistes, des opérateurs de très haut niveau qui acceptent de jouer le jeu du débat ouvert, du parler vrai et de dépasser des discours convenus.

Nous voulons un débat qui soit à la fois pédagogique, rigoureux et citoyen puisque nous avons invité pour la conception de cette journée France Nature Environnement à poser les questions dérangeantes et salutaires pour notre planète.

Nous remettrons en perspective ces problématiques très terre-à-terre avec des keynotes inspirantes pour situer ce débat énergétique face aux enjeux de la biodiversité et du changement climatique. Réservez cette journée, préparez vos questionnements, inscrivez-vous c’est gratuit !

Le programme de la journée du 12 juin 2024