La troisième édition de La Vigie, conduite par GoFlint, met en lumière les disparités significatives de l’impact du diagnostic de performance énergétique (DPE) sur les prix immobiliers en France. Au premier trimestre 2024, les logements “passoires thermiques” (classés DPE F-G) subissent une décote moyenne de 18,4% pour les appartements et de 33,9% pour les maisons, comparativement aux habitations mieux classées (DPE A-B). Ce critère de performance énergétique devient de plus en plus déterminant pour les acheteurs.

GoFlint est une plateforme éco-responsable spécialisée dans la diffusion d’annonces immobilières pour les professionnels. GoFlint offre des analyses du marché immobilier, en mettant un accent particulier sur l’impact des diagnostics de performance énergétique (DPE) sur les prix et la disponibilité des propriétés. Grâce à ses partenariats avec des experts en traitement de données et modélisation financière, GoFlint enrichit régulièrement ses modèles statistiques et élargit la portée des données analysées, fournissant ainsi des informations précieuses aux acteurs du marché immobilier. GoFlint utilise une méthodologie qui inclut la collecte et le traitement de données immobilières, une analyse des diagnostics de performance énergétique (DPE), et une modélisation statistique.

Disparités énergétiques : Paris stable, Lille en baisse et Aix-en-Provence en avant

Paris se distingue avec 29,3% de ses biens en vente classés F-G, une légère augmentation par rapport à fin 2023. Une passoire thermique sur onze en vente en France se trouve à Paris. Malgré cette forte concentration, les prix des appartements parisiens F-G restent stables, avec une baisse marginale de 0,4%. En revanche, des villes comme Lille (-9,0%), Metz (-6,0%), et Toulouse (-5,4%) ont vu une baisse plus significative des prix des appartements F-G entre janvier et mars 2024. Le Havre et Montreuil, avec Paris, comptent plus de 20% de passoires thermiques parmi les biens en vente, mettant en lumière la nécessité de rénovations énergétiques. À l’inverse, Aix-en-Provence, Montpellier et Nîmes se classent en tête des villes de plus de 100 000 habitants pour la proportion d’habitations vertes mises en vente, reflétant un parc immobilier plus récent que celui de Paris.

« Nous expliquons le ralentissement sur les DPE A-B en grande partie par la chute de production de neuf en France. Le nombre de passoires thermiques en vente progresse également même si certains professionnels voient un modeste effet d’attente lié à l’entrée en vigueur en juillet de la réforme du DPE des petites surfaces. Nous constatons en revanche une croissance soutenue des mises en vente de biens ayant un DPE E (+6,4% sur T1 2024 / +12 562 unités) traduisant, selon nous, la mise sur le marché de biens dont les propriétaires anticipent le resserrement réglementaire après avoir pu constater l’effet négatif sur les prix de la catégorisation en « passoires thermiques » des biens aux DPE F-G », précise Mihai Gavriloiu, co- CEO et co-fondateur de GoFlint.

En complément de son partenariat avec Casafari, GoFlint annonce s’associer à la start-up française Concrete AM, spécialisée dans le traitement de données numériques et la modélisation financière. Ce nouveau partenariat permettra d’accélérer le développement des modèles statistiques de GoFlint, enrichissant ainsi l’analyse et l’extension des données par La Vigie.

