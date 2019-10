La compagnie aérienne Air Canada a annoncé lundi 7 octobre le renouvellement de sa ligne Marseille-Montréal pour l’été 2020. Cette année, une quatrième fréquence hebdomadaire, le mardi, sera proposée aux voyageurs. Cette augmentation prouve le succès commercial de la ligne transatlantique en place depuis 2017.



La semaine de vol s’organise par des départs de France programmés les lundis, mardis, jeudis et samedi à 12h05 pour atterrir à 14h25 heure locale. Les retours seront quant à eux planifiés les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 21h15.

70 000 passagers depuis 2017

Cette année, les vols s’opèreront à bord d’un Boeing 767-300 rouge d’Air Canada. La compagnie propose pour cette ligne deux classes différentes à ses passagers. La « cabine rouge privilège » (24 places) garantie des sièges confortables et une tablette électronique à une clientèle qui aura également accès aux lounges d’Air Canada. La majorité des places (258) sont consacrées à la classe économique qui a également accès à une sélection de divertissement et à un choix varié de repas et de boissons.



Depuis son ouverture en 2017, plus de 70 000 passagers ont emprunté la ligne d’Air Canada reliant Marseille à Montréal. La consolidation de cette ligne franco-canadienne au départ de Marseille confirme également la place forte qu’occupe l’aéroport Marseille Provence dans le paysage aérien français. AMP est le 4ème aéroport régional français en termes de trafic passager avec plus de 9,4 millions de voyageurs accueillis en 2018.