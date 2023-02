Comment certains livres parviennent jusqu’à vous ? Ce pourrait être le début d’un… roman. Et que se passe-t-il avec cette rencontre plus ou moins fortuite ? Une page d’histoire s’ouvre, va-t-elle durer ? Avec quelle intensité. Rémi de Gaulle est arrivé dans ma boite aux lettres , à la faveur d’un service presse que je n’avais pas sollicité. C’était un jour de semaine et le pli resta quelque temps fermé, faute de temps pour l’ouvrir. Puis ma curiosité finit par me décider à dévoiler ce petit colis mystérieux.

Après la surprise de découvrir le nom pas commun de l’auteur, ce dernier résident discrètement, malgré un fameux patronyme, près d’Aix-en-Provence, je mis quelques jours à entamer l’ouvrage. Quelques minutes suffire à y entrer sans réserve et quelques heures pour le dévorer… L’écriture alerte, le rythme et l’intrigue de Mort de peine captent le lecteur avec talent et beaucoup de sentiments. Car l’histoire d’amitié entre le vieil avocat de la place (on imagine facilement qu’il s’agit de celle de Marseille) et un jeune magistrat, qui va tourner à un déballage de meurtres en série jamais découverts, est bien plus qu’une chronique de la face noire d’un homme tourmenté par ses démons.

Mort de peine est une exploration de notre humanité, de ses paradoxes insondables, de sa fragilité, de sa cruauté comme de sa générosité. Car si l’avocat, ancien bâtonnier, au soir de sa vie a choisi comme compagnon de confidences le jeune juge en pleine ascension, on voudra croire que c’est bien un geste ultime d’amour pour ce fils rêvé qu’il n’a pas eu. La déclaration de Rémi de Gaulle, petit neveu du Général, est un rayon de bonheur littéraire et humain au coeur de l’hiver. Réjouissez-vous des rencontres fortuites.

Rémi de Gaulle, ancien avocat au barreau d’Aix-en-Provence



Après une carrière d’avocat au barreau d’Aix-en-Provence, ponctuée de diverses responsabilités professionnelles, notamment au plan national, et d’une expérience de plusieurs années en Chine, Rémi de Gaulle s’est retiré dans “sa campagne” de Puyricard où il cultive tout à la fois son jardin et l’art d’être grand-père. Féru de littérature, “donneur de voix” pour la bibliothèque sonore du pays d’Aix, il consacre, depuis qu’il a pris sa retraite, une partie de son temps à l’écriture. Il est l’auteur d’un récit original intitulé “De Gaulle comme de Gaulle ?”, paru chez Plon en 2018, traitant de l’influence que peut avoir un nom célèbre sur la vie d’un homme ordinaire. Mort de peine est sa première œuvre de fiction publiée à ce jour. Source : Le Poisson volant.

Mort de Peine de Rémi de Gaulle, paru en novembre 2022 est publié au Poisson volant. 424 pages. Achat en ligne sur Fnac.com à partir de 20,80€. Rémi de Gaulle sera présent lors de la prochaine édition du Festival des écrivains du sud organisée à Aix-en-Provence du 23 au 25 mars 2023. Il interviendra en particulier samedi 25 mars à 11h à l’occasion d’une rencontre sur le thème : “la justice des avocats” (Hôtel Maynier d’Oppède)