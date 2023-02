[Sport] Le tournoi de tennis l’Open 13 Provence

L’Open 13 Provence fête ses 30 ans au Palais des Sports de Marseille sur le thème de Alice au pays des merveilles. Venez participer à la demi finale (double et simple) samedi 25 février et la finale dimanche 26 février. Au-delà du spectacle qui se déroulera sur les courts du Palais des Sports, plusieurs animations sont proposées par le Département des Bouches-du-Rhône en dehors des terrains. Au programme : Animations sports et handicap avec du tennis fauteuil et du tennis adapté aux personnes sourdes et malentendantes, animations de e-sport, jeux de précision, cage de vitesse, urban tennis, etc.

Village des partenaires (Crédit : MG)

Palais des Sports

81 rue Raymond Teisseire

13009 ­Marseille

[Salon] Le festival de la culture asiatique Japan expo revient

Le Festival Japan Expo Sud 2023, petite soeur de la Japan Expo de Paris (juillet), vous donne rendez-vous pour sa 13e édition au Parc Chanot de Marseille du vendredi 24 février 2023 au dimanche 26 février 2023. Au programme : retrouvez de nombreux artistes, auteurs et chanteurs. Près de 40 000 visiteurs se sont succédés l’année dernière. A vous de tenter l’expérience ?

Parc Chanot

114 rond point du Prado

13008 Marseille

[Exposition] Découvrez la Chapelle Sixtine grandeur nature à la CCI

L’exposition « La Chapelle Sixtine de Michel-Ange » est à la CCI Aix-Marseille Provence depuis le 6 février, après avoir fait un véritable tour du monde en passant par Londres, New York, Vancouver ou encore Brisbane. Pongez dans les détails du fameux plafond de la chapelle Sixtine en haute définition et la célèbre fresque représentant Adam et le Jugement dernier. Profitez d’une totale immersion dans les entrailles de la renaissance italienne grâce à une technologie de pointe : 34 reproductions grandeur nature du célèbre sculpteur de la renaissance italienne Michel-Ange seront exposées dans le grand hall du Palais de la Bourse. Des audioguides et une application seront également disponibles sur place pour plus d’explications et de contexte.

Samedi-dimanche : de 9h30 à 20h30 (dernière entrée 18h30)



Palais de la Bourse

9, la Canebière

13001 Marseille

[Danse] Valsez au rythme du ballet Prejlocaj

Le spectacle Baro d’evel est un duo formé par Blaï Mateu Trias, fils de clowns catalans, et Camille Decourtye qui a grandi entre chevaux et roulottes. Leur art total, fort de sa grande fragilité, rencontre ici Pep Ramis et María Muñoz (le duo catalan Mal Pelo) qui lient danse, texte, musique et poésie. Et puis, il y a Gus, le corbeau-pie qui rappelle aux humains qu’ils n’ont pas l’apanage de l’intelligence. Baro d’evel invente ici un langage unique entre danse, cirque, théâtre, musique et peinture, sous le regard avisé et précieux de Mal Pelo, duo chorégraphique catalan à la philosophie profonde qui aborde le corps en scène à travers la poésie et la musique.

Visuel du spectacle Baro d’Evel (Crédit : DR)

Le Pavillon Noir

530 Av. Wolfgang Amadeus Mozart

13627 Aix-en-Provence

[Ballade] Découvrez le jardin de la Villa Valmer

Rien de plus agréable que de se balader sur la Corniche, en passant la plage des Catalans, le Vallon des Auffes, en continuant vers Malmousque et le petit Nice de Gérald Passédat avant de tomber nez à nez avec le parc de 1,6 hectare de la Villa Valmer. Vous pouvez monter en traversant une végétation luxuriante méditerranéenne afin d’admirer la vue sur l’Anse de la Fausse Monnaie. Attention, la villa n’est toujours pas accessible. La ville de Marseille a repris ses clefs en septembre 2022.

Vue du jardin de la villa Valmer (Crédit : MG)

Jardin de la Villa Valmer

271 Corniche Kennedy

13007 Marseille

[Restaurant] Voyagez au Mexique au Cours Julien

C’est un petit fast food sans prétention mais coloré et joyeux dans le quartier du Cours Julien (6e). Ouvert en 2015 à Marseille, ce restaurant mexicain ne désemplit pas. Le restaurant dispose de six petites tables en terrasse mais elle est peu ensoleillée. Le mieux est de prendre à emporter et de s’installer sur la place du Cours Julien. Les quesadillas, galettes avec maïs, haricots rouges, cheddar, sont fameuses assorties de leurs natchos au guacamole.

Un Mexicain à Marseille (Crédit : DR)

Un Mexicain à Marseille

Ouvert 7/7j

5 Place Paul Cezanne

13006 Marseille