Chaque week-end, retrouvez une sélection de sorties loisirs, sportives, culturelles, détentes… en fonction de l’agenda et de nos humeurs. Go !

Les Rendez-vous d’automne du Festival de la Camargue

Source : site du Festival de la Camargue.

Expositions photographiques, stage photo, projection d’un film documentaire, lever du jour au Pont de Gau… La 4ème édition des Rendez-vous d’automne du festival de la Camargue revient ce week-end ! Trois jours sous le signe de la photo nature, avec l’objectif de sensibiliser à l’environnement.



On retient l’exposition « Islande », réalisée par David Tatin, photographe et vidéaste particulièrement pour des parcs naturels. Cette série personnelle questionne notre rapport au vivant, au territoire et aux traces laissés par l’homme. Aussi, à ne pas manquer, le lever du soleil et l’arrivée des flamants roses au parc ornithologique de Pont de Gau. Une balade aux premières lueurs du jour pour surprendre les oiseaux à l’aube !

Dans un autre registre, l’histoire d’un écureuil amoureux, d’une famille de musaraignes et d’un oiseau solitaire raviront les plus jeunes dans « La colline aux cailloux », série de courts-métrages projetée à Port-Saint-Louis-du-Rhône samedi à 16h30.

> Le programme complet des Rendez-vous d’automne

Le carnaval des animaux à Aix-en-Provence !

Crédit : auditorium-Orchestre national de Lyon.



La musique de Saint-Saëns interprétée par l’orchestre national de Lyon sera accompagnée par Michel Vuillermoz, comédien de théâtre et de cinéma ce samedi au grand théâtre de Provence. Les lions, poissons, poules, cygnes du Carnaval des animaux côtoieront les poèmes d’Élodie Fondacci, récités par Michel Vuillermoz pour un moment plein d’esprit et de sournoiseries.

Samedi 28 octobre à 15h

Grand Théâtre de Provence

380 Avenue Max Juvénal

13100 Aix-en-Provence



> Détails et billetterie

Week-end sport et solidarité !

Crédit : Léane Giugleur.

En partenariat avec la mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille et l’association Côté Eugène, The Square studio organise la troisième édition du Week-end Sport & Solidarité ce samedi. Des séances de sport de zumba, pilates, yoga ou encore de bodycombat sont proposées tout au long de la journée par des coachs expérimentés.

Les fonds récoltés seront redistribués à l’association Espoir au sommet, qui oeuvre pour le développement de la sport thérapie et multiplier les salles de sport en milieu hospitalier.

Samedi 28 octobre

Gymnase Chave

54 Rue George

13005 Marseille



> Détails des activités et inscriptions

La fameuse Marseille-Cassis !

La fameuse Marseille – Cassis revient ce dimanche pour sa 44ème édition ! La course pédestre, avec ses 20km dans le massif des Calanques, promet aux 15 000 coureurs attendus, (dont vous peut-être ?) des sensations vertigineuses.

Le départ s’effectue près du Vélodrome à Marseille pour une arrivée sur les hauteurs de Cassis au milieu des vignes.

Dimanche 29 octobre – 9h



> Détails et inscription

Du chocolat, du vin et des gourmandises…

Retrouvez artisans chocolatiers, calissonniers, producteurs vignerons, producteurs de foie gras, de miel, de charcuterie, de patisseries et de confiseries fines au 9ème Salon du chocolat, vin et gourmandises. Organisées par l’association Le Kiwanis Club Aix Dauphins, les réjouissances se tiennent à la salle des fêtes de Puyricard.

Au programme : un salon avec de nombreux exposants, une représentation de La Respelido de la Quilho, danseurs provençaux et inauguration officielle et des interprétations de chansons par Emma de The Voice Kid 2018, marraine du salon.

Les bénéfices seront redistribués intégralement à trois associations : Lena la petite guerrière, En Avant Clara et Pour Les Beaux Yeux d’Emma.

Samedi 28 et dimanche 29 à partir de 10h



Salle des fêtes de Puyricard

Avenue Jean Orsini

13540 Aix-en-Provence



> Détails

Les Fonds d’art graphique des arts du spectacle

Depuis les années 90, le Musée des Tapisseries d’Aix-en-Provence conserve des fonds d’art du spectacle. Costumes, décors de scène, maquettes des représentations… l’exposition révèle des maquettes signées par des scénographes et peintres à l’instar de Jean-Denis Malclès, François Ganeau ou encore André Derain. Des créations du costumier et scénographe Patrice Cauchetier sont aussi dévoilées !

Jusqu’au 20 avril 2024



Musée des tapisseries

28 Place des Martyrs de la Resistance

13100 Aix-en-Provence



> Détails