Les « non fongible taken » (NFT) ou les jetons non fongibles (JNF) en français ont connu leur avènement en 2021. Encore inconnus du grand public ces derniers mois, ces jetons inscrits sur la blockchain – un grand registre décentralisé – garantissent un contrat de propriété virtuel, unique et infalsifiable au détenteur d’un objet numérique. Utilisés dans l’art sous forme d’œuvres digitales, ces jetons cryptés intéressent les collectionneurs et n’échappent pas à la spéculation financière du marché de l’art classique et des crypto-monnaies. En 2021, le rapport d’Art Basel et d’UBS analyse que les ventes de NFT d’oeuvres d’art ont dépassé les 2,6 milliards de dollars, alors qu’elles ne franchissaient pas la barre des quelques millions un an plus tôt. Cette technologie constitue, bel et bien, un nouveau modèle économique pour les artistes et les institutions culturelles. Néanmoins, ces règles encore mal définies peuvent freiner son expansion et remettre en cause sa pérenité.

Le 11 mars 2021, le crypto-artiste américain Beeple vend son œuvre numérique « Everydays – The First 5 000 days » pour 69,3 millions de dollars chez Christie’s. Quelques mois plus tard, c’est l’oeuvre « The Merge » de l’artiste numérique Pak qui se solde à 91,9 millions de dollars sur la plateforme d’enchères en ligne Nifty. Ces ventes titanesques ont ainsi rebattu les cartes du marché de l’art, plaçant ces deux artistes dans le Top 10 des artistes les plus chers du monde en 2021. En France, le tout premier NFT d’une œuvre physique a été créé à Marseille en juin 2021 pour l’exposition « Résister ensemble ! » au Chateau Pastré par l’association « Pour que Marseille vive » et l’artiste marseillais Deniz Doruk. Partagée en 150 parts égales sur la blockchain Tezos, les créateurs voulaient « montrer que tout le monde peut acquérir une œuvre d’art, que ce n’est plus réservé à une élite », explique Hugo Roche Poggi, le co-fondateur de l’association et créateur du nouveau label d’art contemporain Supramare art. En parallèle, l’entrepreneur s’attache à donner des conférences sur les NFT qu’il estime « encore trop mal perçus et connus du grand public. »

Un nouveau modèle pour les artistes et les collectionneurs

Malgré cette méconnaissance des usages de ces jetons, les artistes et les institutions culturelles commencent à s’y aventurer. En avril 2022, la Fondation Vasarely d’Aix-en-Provence était la première à transformer une dizaine de ses œuvres en jetons cryptés. Pierre Vasarely, le directeur de la fondation et le petit-fils de l’artiste hongrois Victor Vasarely, perçoit ce nouveau marché de l’art virtuel comme un moyen d’attirer les mécènes qu’il peine à trouver depuis le début de la crise sanitaire. Avec une collection limitée de 12 œuvres numériques de Victor Vasarely et 12 « Unwearables » de Paco Rabanne, Pierre Vasarely espère récolter près d’un million d’euros pour restaurer les œuvres physiques de la fondation.

Un des NFT de la collection de la Fondation Vasarely en vente

Sur le même principe, le street-artiste marseillais Nhobi a aussi opté pour faire transformer une douzaine de ses fresques murales en jetons non fongibles. « Il faut évoluer avec son temps », assure l’artiste brésilien couvert de tatous sur les deux bras, bien qu’il préfère « le vrai monde » au monde virtuel. Mais la vente de ses œuvres numériques sur OpenSea – la plateforme la plus utilisée à date pour la vente de NFT – doit surtout lui permettre de « [se] faire connaître ». Son agent, Jean-Jacques Leonard, fondateur de la boutique d’art Regards extérieurs, a développé une offre spéciale pour les futurs acquéreurs : l’achat d’un jeton offre une réduction de 250 euros sur une toile physique de l’artiste. « Pour le prix d’une toile, l’acheteur possédera en plus un NFT gratuit ! », met en avant le nouvel initié. En revanche, la question de l’argent semble encore secondaire pour l’artiste, encore dubitatif sur l’envolée des prix de certains jetons. Fixé à 0,24 Ter (Etherum), un NFT de Nhobi équivaut aujourd’hui à 350 euros. Mais demain, sa valeur pourrait avoir doublé ou chuté de moitié selon le cours de cette crypto-monnaie.

NFT de Nhobi, les vacances aux Goudes (Crédit : Regards Extérieurs, OpenSea)

Les prix des NFT sont-ils uniquement des actifs spéculatifs ?

Ces actifs sont extrêmement volatils puisque les NFT sont étroitement liés aux cours des monnaies virtuelles, surlequel leur prix est adossé. Contrairement aux devises comme l’euro ou le dollar, qui peuvent aussi varier mais dans une moindre mesure, les crypto-monnaies peuvent drastiquement chuter. En novembre 2021, un Bitcoin valait près de 70 000 dollars, alors qu’en août 2022 il s’échangeait aux alentours de 22 000 dollars. Soit, plus de trois fois moins !

En plus de varier en fonction du cours des crypto-monnaies, les prix des NFT peuvent être gonflés par des dynamiques spéculatives. Certains NFT rapportent des « rendements hallucinent, explique Jean-Jacques Leonard, Si on demande à des experts-comptables d’analyser ce marché, ils n’ont jamais vu ça ! Mais ils restent dubitatifs sur la pérennité de ces rendements. Je pense qu’on aura une bulle spéculative tôt ou tard, mais dans quelques années… »

La techno va au-delà de la spéculation. Les artistes numériques peuvent enfin rentrer dans le monde de l’art. C’est révolutionnaire ! Primavera de Filippi, chercheuse spécialiste des NFT

Lorsqu’un NFT est mis en vente aux enchères, son prix peut grimper et atteindre une valeur bien supérieure que sa valeur initiale. En revanche, cette tendance est loin d’être généralisée. Selon le site nonfungible.com, un jeton se vend en moyenne entre 100 et 1 000 dollars. Et un artiste ne touche pas cette somme directement dans sa proche. Les coûts de transformation de l’œuvre en NFT et la commission d’environ 15% du prix de vente imposés par les plateformes d’hébergement sont à soustraire. Ainsi, pour la chercheuse et juriste Primavera de Filippi, spécialisée dans les NFT : « La techno en tant que telle va au-delà de la spéculation. Les artistes numériques rentrent enfin dans le monde de l’art. C’est révolutionnaire ! »

Jean-Jacques Leonard (Crédit : DR)

Jean-Jacques Leonard l’a aussi compris et perçoit le futur des NFT comme « une belle opportunité avec la montée en puissance du métaverse ». Il consacre un futur livre « Deux mondes en marche » co-écrit avec une philosophe sur ce nouveau monde virtuel qui pourra donner la possibilité à chaque individu de vivre une vie parralèle avec son avatar. Le métaverse est une technologie disruptive pour certains adeptes, comme le fondateur de Facebook Mark Zukerberg qui pense être le futur d’internet. A terme, lorsque les utilisateurs entreront dans un des métavers avec leur casque de réalité virtuelle, on peut imaginer qu’ils installent des œuvres d’art (protégée par NFT) dans leur maison ou dans une galerie d’art par exemple.

Une réglementation juridique à préciser

Pourtant, les NFT, et plus encore avec l’essor du métavers, manquent d’un cadre juridique propre. Maître Sauvajon, avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle dans le cabinet Hoyng Rokh Monegier, témoigne être de plus en plus souvent confrontée au sujet pour défendre ses clients, notamment les marques de luxe. « Nous pensions que ce n’était qu’au début mais en réalité ça arrive très vite. Mais aujourd’hui, les NFT ne sont pas régulé en droit français. Il y a des règles à créer » insiste l’avocate.

Néanmoins, les NFT ne s’inscrivent pas dans un vide juridique. Par défaut, les fichiers protégés sont soumis au droit d’auteur et aux droits voisins. La copie d’une œuvre NFT peut être donc être passible d’une amende. « Si une œuvre protégée est reproduite dans le monde virtuel, l’auteur de cette reproduction peut être accusé d’une action en contrefaçon dans le monde réel » prévient la spécialiste.

Les recommandations du CSPLA

En charge de la prospective sur le sujet, le rapport du 12 juillet 2022 du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) avance une vingtaine de pistes d’amélioration pour l’encadrement des NFT en France. Plusieurs volets sont consacrés à la pédagogie sur les droits d’auteur et la constitution d’un guide des bonnes pratiques entre les vendeurs et les acquéreurs. Par ailleurs, le document préconise une réflexion sur « la mise en place de tiers vérificateurs » des contenus associés aux NFT et sur la mise en œuvre d’une « fiscalité adaptée à l’art numérique ».

Dans ses différentes recommandations, le CSPLA prône le maintient des NFT pour soutenir l’industrie culturelle. « Il faut définir les priorités de développement des industries culturelles et créatives dans le Métavers, incluant notamment un axe relatif à la valorisation du patrimoine culturel français dans un musée universel virtuel », précise le rapport. Une vision commune avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui assume sa volonté de créer un Métavers européen pour concurrencer les États-Unis dont les mastodontes, Apple et Facebook, ont déjà investi plusieurs milliards de dollars. Publié en, le rapport complet 2022 sur les statistiques NFT d’HelloSafe prévoit que le marché des NFT rerésente 174 milliards de dollars en 2026. Spéculation ou pas, les NFT sont à suivre !