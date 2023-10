Share on Facebook

Share on Twitter

Si le chemin est encore long pour achever, en 2031, le parc du ruisseau des Aygalades, étendu sur 20 hectares à cheval entre les quartiers du Canet et des Crottes (14e), les promesses sont grandes : un cours d’eau restauré, des programmes de logements, un trafic routier réduit et un grand équipement culturel et sportif.

Localisation du futur parc du ruisseau des Aygalades (Crédit : MG)

Ces objectifs ambitieux ont été fixés par une équipe d’experts conseils (Agence Leclercq, Base, Hydratec, EODD) dans le pré-programme de l’opération. Ils ont été restitués par l’aménageur public Euroméditerranée au cours de la première concertation publique le 3 octobre devant une centaine d’habitants et de représentants d’associations environnementales. Cette réunion a suscité « un intérêt et un enthousiasme d’avoir un grand espace de nature », relate Aurélie Cousi, la directrice générale d’Euroméditerranée, contactée par Gomet’.

Le trafic et la hauteur des futurs logements inquiètent

Les habitants ont néanmoins exprimé plusieurs craintes concernant le trafic routier et la construction des futurs logements. « Les questions de vis-à-vis et de vue ont été soulevées », convient Aurélie Cousi. Les précisions sur la hauteur et le nombre de logements prévus en bordure du parc sont prématurées à ce stade.

Mais il va sans dire que les alentours du parc seront très prisés par les promoteurs dans un contexte de pénurie de logements à Marseille. Dans l’idée, Euroméditerranée souhaite aménager des pieds d’immeubles animés avec des commerces et des restaurants pour ramener de la vie dans le quartier.

Concertation publique du 3 octobre 2023 à la Coque (Crédit : Euroméditerranée)

Des questions relatives au trafic, en particulier sur le boulevard de Danielle Casanova, à l’Est du site, ont aussi été posées. Aurélie Cousi assure prendre en considération cette inquiétude pour tenter de réduire le trafic des poids-lourds sur l’axe. « Nous serons attentifs à la fluidité des transports avec l’arrivée du tramway fin 2025 qui va changer les usages », assure la dirigeante.

Le projet d’un « grand équipement de nature culturelle et sportive » dans le parc est aussi toujours d’actualité. Comme l’annonçait Marsactu, la Ville de Marseille pousse en ce sens pour faire construire une Arena proche de la station Gèze, car Marseille n’a pas de grand équipement de ce type contrairement à Aix-en-Provence. « Mais le projet n’est pas arrêté », précise Aurélie Cousi.

Début des travaux fin 2027

L’accord de cession de la gare SNCF du Canet à Euromediterranée ayant été validé en décembre 2021 après 10 ans de négociations, l’aménageur devrait acquérir le foncier au cours de l’été 2024. Un avis d’appel à concurrence sera publié dans les prochains jours pour lancer le dialogue compétitif entre trois équipes regroupant des paysagistes-urbanistes. Chaque équipe aura ensuite neuf mois pour produire leur proposition pour aménager le parc.

Le calendrier de l’opération (Crédit : Euroméditerranée)

Une fois que l’équipe finale sera sélectionnée par un jury en 2024, elle devra mener des études de conception en 2025 et déterminer le coût global de l’opération, actuellement estimé à 70 millions d’euros. Cet avant-projet devra être analysé au regard des réglementations en vigueur, notamment des règles d’urbanisme et de la Loi sur l’eau avant un début de chantier prévu fin 2027.

Restaurer le ruisseau des Aygalades

L’eau est en effet au coeur du projet : le parc est traversé par le ruisseau des Aygalades qui prend sa source dans le massif de l’Étoile pour déboucher dans le bassin d’Arenc. Mais le lit du cours d’eau long de 17km est endommagé et nécessite un long chantier de restauration. « Il faut traiter les endroits qui servent de déversoir des eaux de pluies. On a un travail pour le remettre à l’air libre et le renaturer mais ce travail doit se faire en concertation », explique Aurélie Cousi.

L’Etablissement public d’aménagement et de gestion des eaux Huveaune – Côtiers – Aygalades (l’Epage HuCA) a pour mission de mener cette réhabilitation en profondeur qui s’inscrit dans la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi) gérée par le vice-président de la Métropole Aix-Marseille, Didier Réault.

Perspectives du futur parc avec le ruisseau restauré (Crédit : Euromediterranée/Agence Leclerc)

Comme une véritable colonne vertébrale du projet, le ruisseau reliera le parc avec ses deux voisins : au sud, le parc de Bougainville de quatre hectares livré en 2025 au pied de Félix Pyat, et au nord le parc François Billoux (15e).

La concertation publique, jalonnée par sept réunions, doit prendre fin le 15 décembre 2023. Une plateforme numérique est accessible à tous ceux qui souhaitent contribuer au projet.

Lien utile :



> Aurélie Cousi présente les grands chantiers 2023 d’Euroméditeranée