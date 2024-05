Au 24e étage de la tour La Marseillaise, à l’occasion de l’évènement « Bienvenue Provence 2024 », la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence et Provence Tourisme annoncent la signature d’une charte d’hospitalité par des commerçants du secteur touristique.

Signée par 264 professionnels du Tourisme et de l’Accueil (équipements culturels, commerces, hébergements, restauration, fédérations sportives…), la charte d’hospitalité a vocation d’assurer une expérience touristique de qualité pendant les Jeux olympiques Paris 2024. En adhérant aux quatre axes (Accueil et hospitalité, Information, Qualité et Satisfaction client, Environnement) de la charte, les signataires s’engagent à « offrir une expérience inoubliable aux visiteurs des Jeux Olympiques », affirme Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme et maire de Cassis.

« On veut pousser tous les commerçants à bien accueillir les touristes, explique Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille-Provence (CCIAMP). On n’a pas de meilleure vitrine mondiale que les JO » relève Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence. « Les Jeux Olympiques sont un coup de projecteur historique pour notre territoire, un révélateur de la formidable attractivité de notre territoire. La responsabilité des entreprises et du monde économique est de montrer le meilleur de nous-mêmes, de transmettre la meilleure image de nos entreprises et de leurs savoir-faire. Cette charte d’hospitalité est une preuve de l’investissement du monde économique et de nos commerçants » ajoute-t-il.

Jean-Luc Chauvin, Danielle Milon et Dominique Abadie, président de la CDOS 13 (crédit photo : Bojkovski Antonin)

« Ce projet nous a interpellé par sa capacité à accueillir des gens qui viennent de l’extérieur du département mais également des gens qui viennent du département. » lance Dominique Abadie, président de la CDOS (Comité départemental olympique et sportif) des Bouches-du-Rhône. La CDOS a pour objectif de développer la pratique sportive, de sauvegarder et diffuser l’olympisme et de préserver le patrimoine sportif départemental.

Relais de la flamme : huit communes traversées

La flamme olympique arriver officiellement en France, à Marseille, mercredi 8 mai 2024. Le relais de la flamme traversera ainsi huit communes du département : Marseille, Cassis, Miramas, Aix-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Istres, Eygalières et Arles (du 8 au 12 mai). Les épreuves de voile seront accueillies à Marseille du 28 juillet au 8 août 2024. Ville ouverte sur la mer, la cité phocéenne est un site idéal pour le déroulement des compétitions olympiques. Le stade Vélodrome, quant à lui, deuxième plus grand stade français, verra se dérouler 10 matchs de football du 24 juillet au 6 août 2024.

Mia : l’intelligence artificielle au service des touristes

Pour les Jeux, Provence Tourisme innove en créant une conciergerie numérique alimentée par un outil de dialogue basé sur l’Intelligence Artificielle.

Cet outil expert sur le tourisme en Provence, MIA, est accessible via Myprovence.fr en 7 langues (français, anglais, italien, espagnol, portugais, allemand, chinois) et apporte des réponses précises aux questions liées à l’information touristique (hébergements, restauration, balades, loisirs…), aux événements des jeux olympiques, à l’agenda événementiel, sports, culture, fêtes, marchés… et aux informations pratiques telles que la mobilité, la sécurité, la santé…

