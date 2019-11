Aux alentours de 20 heures, ce mercredi 27 novembre, le verdict est tombé : par 26 voix contre 11, la commission nationale d’investiture (CNI) des Républicains décide d’investir Martine Vassal pour les prochaines élections municipales à Marseille, au détriment de Bruno Gilles. Toutefois, celui-ci fait part de son intention de maintenir sa liste, et poursuit donc sa campagne.

Martine Vassal : « je l’appelle à me rejoindre pour associer nos forces »

Via un communiqué publié à l’issue de la CNI, la présidente de la Métropole et du Département exprime sa satisfaction : « par la confiance qu’elle vient de me témoigner, la CNI a validé le choix des Marseillais qui depuis des mois soutiennent ma candidature », ajoutant vouloir « remercier l’ensemble de ceux qui m’ont apporté cette légitimité comme je remercie le sénateur Bruno Gilles ».

Elle invite d’ailleurs le sénateur de Marseille à s’unir à elle : « je ne me résous pas à ce qu’il porte une candidature dissidente de celle de notre famille politique et l’appelle à me rejoindre pour associer nos forces et nos idées ». Désormais, l’ampleur du score et l’investiture officielle de son parti dont elle bénéficie lui donne une nouvelle marge de manœuvre face à son rival.

Bruno Gilles : « je poursuivrai ma campagne »

Quant à Bruno Gilles, il a également réagi immédiatement après le choix de la CNI par voie de communiqué. « C’est pour moi une déception », dit-il, ajoutant « regretter que le poids du système l’ait emporté ». Toutefois, cette décision en sa défaveur ne semble pas pour le moment entamer sa détermination : « Je réaffirme, comme je l’ai toujours dit, que je poursuivrai ma campagne au plus près des Marseillaises et des Marseillais ».

Il semble désormais se positionner sur une ligne plus distante de sa famille politique : « Je propose un large rassemblement à tous ceux, politiques, membres de la société civile, associatifs, qui veulent mettre fin au système et refusent les extrêmes ». Il se pose donc en recours à ce système qu’il dénonce, dont il place sans le dire Martine Vassal au centre, affirmant vouloir « proposer une nouvelle façon de faire de la politique ».