Sans surprise, la maire sortante d’Aix-en-Provence Maryse Joissains-Masini a été officiellement réélue ce vendredi 3 juillet, à l’occasion d’un conseil municipal qui s’est tenu exceptionnellement à la Cité du Livre, un espace plus adapté aux consignes sanitaires. Celle qui était arrivée en tête du second tour le 28 juin dernier avec 43,53% des suffrages exprimés a obtenu 39 voix sur 55 lors du vote organisé au conseil municipal. Face à elle, l’écologiste Marc Pena a récolté neuf voix (trois de plus que les six sièges de sa liste).

La séance s’est poursuivie avec l’élection à 38 voix sur 55 des 16 adjoints à la mairie et 5 adjoints de quartiers, piochés sur la liste « La Passion d’Aix » de Maryse Joissains-Masini. L’économiste Gérard Bramoullé et Sophie Joissains sont respectivement élus 1er et 2eme adjoints au maire.

La liste complète des adjoints à la mairie d’Aix-en-Provence :

1. M. Gérard BRAMOULLÉ, 2. Mme Sophie JOISSAINS, 3. M. Francis TAULAN, 4. Mme Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, 5. M. Jean-Louis VINCENT, 6. Mme Brigitte DEVESA, 7. M. Michaël ZAZOUN, 8. Mme Dominique AUGEY, 9. M. Jean-François DUBOST, 10. Mme Karima ZERKANI-RAYNAL, 11. M. Stéphane PAOLI, 12. Mme Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE, 13. M. Eric CHEVALIER, 14. Mme Odile BONTHOUX, 15. M. Sylvain DIJON, 16. Mme Brigitte BILLOT, 17. M. Moussa BENKACI, 18. Mme Stéphanie FERNANDEZ, 19. M. Gilles DONATINI, 20. Mme Fabienne VINCENTI, 21. M. Laurent DILLINGER

La maire ne s’est pas exprimée à l’issue de la séance, préférant garder cette occasion lors du prochain conseil municipal, le 10 juillet prochain, au cours duquel seront par ailleurs précisées les attributions respectives des nouveaux adjoints.

Ambiance sous tension dans le camp Pena face à Joissains

Si Anne-Laurence Petel, arrivée deuxième au second tour des municipales avec 32,12%, a fait profil bas pendant toute la séance, l’écologiste Marc Pena n’a pas caché son opposition à la nouvelle maire, refusant à deux reprises de voter au cours du conseil municipal : la première fois concernant le vote du nombre d’adjoints à la mairie, la seconde fois pour élire les adjoints proposés par Maryse Joissains-Masini. Il a été suivi par le reste de sa liste, composé notamment de Gaëlle Lenfant, Claudie Hubert ou Cyril Di Méo, qui se sont également abstenus de voter.

Ce conseil municipal aura donné le ton de la vie politique aixoise pour les six années à venir, avec une opposition tranchée. « On va se régaler », a commenté Maryse Joissains-Masini…

