Voici la liste des 101 conseillers municipaux qui siègent ce samedi 4 juillet au conseil municipal de la ville de Marseille pour l’élection du maire de la ville.
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 1er et 7e arrondissements -1er secteur
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur AMICO Patrick
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur BARLES Sébastien
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame CAMARD Sophie
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame CHABOCHE Mathilde
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur COCHET Jean-Pierre
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GARINO Audrey
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GUEDJALI Aïcha
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur LHARDIT Laurent
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame MEGUENNI Zoubida
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BERNASCONI Sabine
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur GARGANI Alain
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 2e et 3e arrondissements – 2e secteur
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BENMARNIA Nassera
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame CERMOLACCE Marie-José
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame DJAMBAÉ Nouriati
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur GANOZZI Pierre-Marie
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur HEDDADI Ahmed
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur PAYAN Benoît
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BIAGGI Solange
ENSEMBLE POUR MARSEILLE – Madame NARDUCCI Lisette
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 4e et 5e arrondissements – 3e secteur
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BATOUX Marie
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BIANCARELLI-LOPES Aurélie
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur CHALLANDE NEVORET Théo
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur DROUOT Arnaud
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GATIAN Audrey
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur HUGUET Pierre
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur PEREZ Fabien
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame PRIGENT Perrine
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame RUBIROLA Michèle
ENSEMBLE POUR MARSEILLE – Monsieur GILLES Bruno
ENSEMBLE POUR MARSEILLE – Madame PUSTORINO Marine
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 6e et 8e arrondissements – 4e secteur
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur BENARROCHE Pierre
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BRAMBILLA Véronique
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur CANICAVE Joël
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur EL RHARBAYE Didier
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame FORTIN Olivia
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur HUGON Christophe
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame JUSTE Christine
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame LAUSSINE Isabelle
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur MÉRY Eric
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame ROQUES Sophie
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame TESSIER Nathalie
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur MORAINE Yves
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame PILA Catherine
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame VASSAL Martine
RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur MARANDAT Bernard
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 9e et 10e arrondissements – 5e secteur
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BRUNA Aurore
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CARADEC Laure-Agnès
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CHANTELOT Catherine
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CHARAFE Emmanuelle
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame D’ESTIENNE D’ORVES Anne-Marie
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur RÉAULT Didier
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur ROBIN Pierre
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur ROYER-PERREAUT Lionel
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur SPERLING Daniel
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur TANI Didier
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur TEISSIER Guy
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GUÉRARD Sophie
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur MENCHON Hervé
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame SIF Aïcha
RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame BEZ Eléonore
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 11e et 12e arrondissements – 6e secteur
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BALLETTI Mireille
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BOYER Valérie
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CAMPAGNOLA-SAVON Isabelle
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CARREGA Sylvie
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur LAGET Pierre
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame LUCCIONI Laurence
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur PARAKIAN Didier
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur RAVIER Julien
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur RUAS Julien
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur SOUVESTRE Sylvain
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BERNARDI Rebecca
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur OHANESSIAN Yannick
RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur ALLISIO Franck
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 13e et 14e arrondissements – 7e secteur
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame ATIA Hayat
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BAREILLE Marion
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BENAOUDA Farida
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur BENFERS Sami
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur BOSQ Christian
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BOUKRINE Doudja
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame FALEK Aurelie
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur GALTIER David
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame MAKHLOUFI Camélia
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur ROSSI Denis
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur SAYAG Jean-Yves
VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur TURC Jean-Michel
RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame D’ANGIO Sandrine
RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur DUDIEUZÉRE Cédric
RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame LELOUIS Gisèle
RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur RAVIER Stéphane
Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 15e et 16e arrondissements – 8e secteur
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame BOULAINSEUR Nadia
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur CAZZOLA Roland
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur FADHLA Hattab
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame FURACE Josette
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame GHALI Samia
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur JIBRAYEL Sébastien
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame PASQUINI Marguerite
TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur RAMDANE Hedi
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur COPPOLA Jean-Marc
LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame FRENTZEL Lydia
RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame GRECH Sophie
RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur SELLOUM Arezki