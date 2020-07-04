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Voici la liste des 101 conseillers municipaux qui siègent ce samedi 4 juillet au conseil municipal de la ville de Marseille pour l’élection du maire de la ville.



Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 1er et 7e arrondissements -1er secteur

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur AMICO Patrick

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur BARLES Sébastien

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame CAMARD Sophie

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame CHABOCHE Mathilde

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur COCHET Jean-Pierre

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GARINO Audrey

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GUEDJALI Aïcha

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur LHARDIT Laurent

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame MEGUENNI Zoubida

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BERNASCONI Sabine

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur GARGANI Alain

Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 2e et 3e arrondissements – 2e secteur

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BENMARNIA Nassera

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame CERMOLACCE Marie-José

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame DJAMBAÉ Nouriati

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur GANOZZI Pierre-Marie

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur HEDDADI Ahmed

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur PAYAN Benoît

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BIAGGI Solange

ENSEMBLE POUR MARSEILLE – Madame NARDUCCI Lisette

Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 4e et 5e arrondissements – 3e secteur

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BATOUX Marie

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BIANCARELLI-LOPES Aurélie

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur CHALLANDE NEVORET Théo

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur DROUOT Arnaud

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GATIAN Audrey

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur HUGUET Pierre

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur PEREZ Fabien

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame PRIGENT Perrine

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame RUBIROLA Michèle

ENSEMBLE POUR MARSEILLE – Monsieur GILLES Bruno

ENSEMBLE POUR MARSEILLE – Madame PUSTORINO Marine

Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 6e et 8e arrondissements – 4e secteur

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur BENARROCHE Pierre

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BRAMBILLA Véronique

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur CANICAVE Joël

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur EL RHARBAYE Didier

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame FORTIN Olivia

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur HUGON Christophe

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame JUSTE Christine

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame LAUSSINE Isabelle

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur MÉRY Eric

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame ROQUES Sophie

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame TESSIER Nathalie

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur MORAINE Yves

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame PILA Catherine

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame VASSAL Martine

RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur MARANDAT Bernard

Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 9e et 10e arrondissements – 5e secteur

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BRUNA Aurore

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CARADEC Laure-Agnès

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CHANTELOT Catherine

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CHARAFE Emmanuelle

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame D’ESTIENNE D’ORVES Anne-Marie

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur RÉAULT Didier

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur ROBIN Pierre

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur ROYER-PERREAUT Lionel

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur SPERLING Daniel

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur TANI Didier

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur TEISSIER Guy

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame GUÉRARD Sophie

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur MENCHON Hervé

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame SIF Aïcha

RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame BEZ Eléonore

Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 11e et 12e arrondissements – 6e secteur

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BALLETTI Mireille

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BOYER Valérie

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CAMPAGNOLA-SAVON Isabelle

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame CARREGA Sylvie

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur LAGET Pierre

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame LUCCIONI Laurence

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur PARAKIAN Didier

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur RAVIER Julien

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur RUAS Julien

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur SOUVESTRE Sylvain

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame BERNARDI Rebecca

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur OHANESSIAN Yannick

RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur ALLISIO Franck

Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 13e et 14e arrondissements – 7e secteur

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame ATIA Hayat

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BAREILLE Marion

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BENAOUDA Farida

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur BENFERS Sami

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur BOSQ Christian

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame BOUKRINE Doudja

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame FALEK Aurelie

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur GALTIER David

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Madame MAKHLOUFI Camélia

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur ROSSI Denis

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur SAYAG Jean-Yves

VOLONTÉ POUR MARSEILLE – Monsieur TURC Jean-Michel

RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame D’ANGIO Sandrine

RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur DUDIEUZÉRE Cédric

RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame LELOUIS Gisèle

RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur RAVIER Stéphane

Liste des élus au conseil municipal – Mairie des 15e et 16e arrondissements – 8e secteur

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame BOULAINSEUR Nadia

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur CAZZOLA Roland

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur FADHLA Hattab

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame FURACE Josette

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame GHALI Samia

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur JIBRAYEL Sébastien

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Madame PASQUINI Marguerite

TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI – Monsieur RAMDANE Hedi

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Monsieur COPPOLA Jean-Marc

LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – Madame FRENTZEL Lydia

RETROUVONS MARSEILLE ! – Madame GRECH Sophie

RETROUVONS MARSEILLE ! – Monsieur SELLOUM Arezki