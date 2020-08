1 823 328 masques vont être distribués dans les Bouches-du-Rhône aux plus démunis selon un communiqué commun de l’Agence Régionale de Santé et de La Poste.

Les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale de l’Etat recevront par voie postale six masques lavables 20 fois pour 21 utilisations possibles. Permettant ainsi à plus de 300 000 personnes d’être protégées durant au moins 60 jours.

« Cette opération, qui permet d’assurer la protection des personnes ayant de faibles ressources, est menée en cohérence avec le principe de solidarité qui a guidé la politique gouvernementale d’approvisionnement et de distribution d’équipements de protection individuelle dans le cadre de la crise sanitaire » observe le communiqué.

Cette initiative portée par le ministère des Solidarités et de la Santé s’inscrit dans le cadre d’une opération de distribution de 50 millions de masques destinés à 8,2 millions de Français. « Conformément à l’annonce d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, le 21 juillet dernier, une distribution massive de masques de protection individuelle contre la Covid-19 à l’attention de personnes en situation de précarité est en cours dans toute la France », affirme communiqué.

« A la rentrée le virus sera toujours là et nous devrons vivre avec mais en appliquant le pacte prévention et les mesures barrières c’est le meilleur moyen de vivre bien avec le virus » a estimé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé sur France Inter. Pour lutter contre l’épidémie, le directeur général de la Santé a soutenu que les prix du masque allait fortement baisser à la rentrée afin qu’il soit disponible « pour les plus précaires, les plus vulnérables.»

