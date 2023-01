Share on Facebook

Share on Twitter

Le village des marques installé à Miramas depuis 2017 proposera des soldes d’hiver du mercredi 11 janvier au mardi 7 février 2023. McArthurGlen Provence, le seul centre outlet du Sud de la France, affirme vouloir « favoriser le pouvoir d’achat des Français » en mettant en place des initiatives de covoiturage, de navettes et d’offres exceptionnelles. Il a mis en place des dispositifs tels que des places de parking réservées aux covoiturages et des bornes de recharge pour voitures électriques. Le groupe se dit en effet « très impliqué dans les sujets de société actuels, la mobilité et l’environnement sont également deux axes prioritaires des centres ».

Les nouvelles boutiques de McArthurGlen Provence

Pour rappel, la galerie commerciale du village de marques de Miramas McArthurGlen Provence regroupe de nombreuses marques célèbres : Polo Ralph Lauren, Nike, Lacoste, Printemps, mais aussi de nouvelles boutiques comme Under Armour et Sessùn, marque marseillaise proposant des vêtements pour femme. L’objectif du centre outlet de 25 000 m2 est de proposer des articles de marque de luxe à prix réduits (de -30 à -70%) en récupérant des sur-stocks, des fins de série ou encore des articles présentant de petits défauts.

Ces soldes d’hiver qui commencent mercredi à McArthurGlen Provence viennent donc s’ajouter aux prix déjà réduits de la galerie : l’occasion de faire de bonnes affaires et de profiter de l’architecture à ciel ouvert du centre qui avait déjà été récompensée en 2018 par le Prix Versailles, le prix mondial d’architecture des magasins, hôtels et restaurants.

Informations et liens utiles :



> Le site du village de marques de Miramas McArthurGlen Provence

> Michela Frattini (McArthurGlen Provence) : « Tout pour la sécurité des clients »

> L’architecture du Village des marques McArthurGlen Provence internationalement distinguée



Mas de la Peronne, 13140 Miramas



Ouvertures exceptionnelles :

Mercredi 11 Janvier : 8h – 19h

Jeudi 12 Janvier : 9h – 19h

Vendredi 13 Janvier : 9h – 20h

Samedi 14 Janvier : 9h – 20h

Les dimanches 15, 22 et 29 Janvier : 10h – 19h



Horaires habituels :

Lundi au Jeudi : 10h – 19h

Vendredi et Samedi : 10h – 20h