Depuis le 11 mai, fin du confinement du au covid-19, les centres commerciaux comme le village de marques McArthurGlen Provence ont pu rouvrir leurs portes. Tous ? Les centres de commerciaux de plus de 40 000 m² ou avec une zone de chalandise plus vaste que leur bassin de vie ont dû attendre l’autorisation du préfet pour accueillir à nouveau leurs clients. En effet, plus l’espace d’accueil est grand, plus les risques de rassemblement et de contagion sont importants. Un temps dans l’incertitude, les centres commerciaux des Bouches-du-Rhône ont finalement eu l’autorisation lundi 11 mai de reprendre leurs activités, comme les Terrasses du Port (ouverture mercredi 13 mai) ou le centre commercial Avant-Cap à Plan-de-Campagne (ouverture ce 12 mai).



Le village de marques McArthurGlen Provence, à Miramas, a obtenu l’autorisation samedi 9 mai, et a donc pu rouvrir dès le lundi 11 mai. La directrice du centre commercial Michela Frattini explique les précautions qui ont été mises en place pour assurer la réouverture.

Le centre commercial McArthurGlen Provence mesure moins de 40 000 m². Pourquoi sa réouverture a-t-elle nécessité une autorisation du préfet ?

Michela Frattini : Notre zone de chalandise va au delà du bassin de vie, ce qui signifie que nous attirons une clientèle qui va au-delà des 100 km autorisés pour se déplacer. Bien que nous soyons un centre commercial à ciel ouvert, nous disposons d’un parking, ce qui peut accentuer les risques de contact.

Comment s’est organisé le centre commercial McArthurGlen Provence en ce premier jour de déconfinement ?

Michela Frattini : Nous avons obtenu l’autorisation mais nous nous étions déjà organisés en amont. Nous avions présenté un plan de déconfinement aux autorités, qui a été accepté. Les gens à l’entrée du centre commercial sont séparés en deux flux : les entrants et les sortants. Des agents sont postés à l’entrée. Ils rappellent notamment que des distributeurs de gel hydroalcoolique et masques en coton, pour ceux qui auraient oublié le leur, sont mis à la dispositions de nos visiteurs. Tout est fait dès l’arrivée pour que les clients se sentent en sécurité.

Quelles autres précautions sanitaires ont été prises pour éviter tout risque de contamination ?

Michela Frattini : Les personnes attendent devant la boutique si la capacité maximum de clients est déjà atteinte à l’intérieur. En effet, les autorités recommandent d’observer une limite d’une personne pour 4 m². Les boutiques sont libres de renforcer encore ces mesures en limitant encore plus la capacité d’accueil. Mais il faut garder un certain bon sens pour adapter ces mesures : si une personne en fauteuil roulant est accompagnée et souhaite entrer dans un magasin, on ne va pas contraindre l’accompagnateur à attendre dehors !

Par ailleurs, les boutiques mettent du gel hydroalcoolique à disposition. C’est une bonne habitude à prendre. Les vêtement essayés sont placés en quarantaine, mais certaines boutiques ont tout simplement fait le choix de ne pas rendre possible les essayages. En contrepartie, le délai de retour des vêtements a été rallongé. Les boutiques sont relativement indépendantes pour prendre les mesures qui s’imposent, nous nous chargeons de la sécurité du village en lui-même.

Quel est le bilan de cette première journée dans votre village de marques ?

Michela Frattini Nous ne pouvons pas chiffrer dans l’immédiat le nombre de visiteurs, mais il est certain qu’il y a eu peu de visiteurs. Nous nous y attendions. La pluie n’a rien arrangé ! Malgré tout, dès 10 heures, des clients étaient présents pour l’ouverture. Les boutiques n’ont pas encore toutes rouvert leurs portes, car la livraison de masques qu’elles ont commandé a pris du retard. Par conséquent, les magasins ont préféré retarder leur ouverture afin d’être sûrs de pouvoir accueillir les clients en toute sécurité. Mais nous espérons retrouver presque 100% de notre activité d’ici la fin de la semaine.

Quelles ont été les conséquences du confinement sur le centre commercial McArthurGlen Provence ?

Michela Frattini Hormis un chiffre d’affaires à zéro sur cette période, il y a eu de nombreuses contraintes techniques. Le village des marques McArthurGlen Provence a été créé il y a trois ans, il a toujours été ouvert. Jamais nous n’avions eu à le fermer. Or, il y a des besoins constants de manutention, pour arrêter l’eau qui alimente les climatisations, ou entretenir les espaces verts. C’était une première, pour nous, de tout mettre à l’arrêt.

D’un autre côté, cela nous a permis d’accumuler des stocks : les boutiques ont conservé la collection printemps, reçue avant confinement, et ont reçu en plus de cela la collection été ! L’avantage, c’est que nous devrions pouvoir proposer plus de choix aux clients, notamment au niveau des tailles. Enfin, même si le principe du village des marques est de vendre toute l’année à minimum -30% du prix initial, certains magasins proposent des promotions en plus, pour écouler leur marchandise.

