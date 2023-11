Deux ans après le lancement de BFM Marseille – Provence, Sophie Hébrard, la présentatrice vedette fait le point avec la rédaction de Gomet’ sur l’implantation locale de la chaîne d’infos.

Comment analysez-vous l’évolution de BFM Marseille depuis deux ans ?

Sophie Hébrard : L’évolution a surtout été par rapport au public. Notre mission, dès le départ ,c’était de faire connaître la chaîne BFM Marseille Provence et de la différencier avec BFM TV. Je pense que le pari est réussi car deux ans après les gens font vraiment la différence. En termes d’évolution interne, il a fallu déterminer le rôle de chacun et les sujets qui intéressaient nos téléspectateurs. Notre plus-value c’est d’obtenir des infos locales et servicielles : quand on traite une information on va parler de la rue, de l’heure… C’est vraiment notre ADN. Au départ, on avait peut-être des réflexes natio, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas.

BFM TV a ouvert des antennes en région, est-ce qu’il y a une signature propre à Marseille ?

S.H : Oui, la différence avec les autres régions se fait par rapport au volume d’actualités. Pour BFM Lille, Lyon ou Nice c’est plus compliqué de trouver de l’actualité. Mais Marseille est un pays, en termes de politique, de social, de fait-divers, nous n’avons jamais à chercher de sujets. Finalement on fait du local mais j’ai l’impression – pour avoir travaillé 10 ans en national – que l’actualité tout aussi riche ici. A Marseille, on a aussi lancé l’émission cuisine « dans votre assiette » à la place de la santé car c’était difficile de trouver des angles locaux. L’idée c’est d’aller dénicher des restaurants accessibles et des bonnes adresses. Ça plaît beaucoup aux gens.

Avez-vous analysé votre audience et son évolution ?

S.H : BFM Marseille s’adresse plutôt aux 25-55 ans, mais les études d’audiences sont toujours à prendre avec des pincettes. Il y a une autre particularité à Marseille, c’est qu’en juin dernier, BFM Marseille était plus regardée que BFM TV. Et ce n’est jamais arrivé dans d’autres régions. Sur les grands événements on fait des piques d’audience comme pour le défilé du 14 juillet sur le Vieux-Port, c’est vraiment incroyable.

Quel est l’intérêt pour BFM de collaborer avec Gomet’ pour la chronique « Planète locale » le lundi à 17h45 ?

S.H : Comme vous êtes des journalistes spécialisés en économie et dans la transition écologique, vous êtes experts de votre sujet. La plus-value est là, dans les entreprises que vous trouvez, le réseau que vous avez, les questions que vous posez aux invités. On parle globalement de la biodiversité et de l’environnement sur BFM Marseille, mais il faut une accroche “actu”. Avec Planète Locale c’est l’occasion de se poser et de décrypter un sujet.

Liens utiles :



Retrouvez tous les numéros de Planète Locale sur BFM Marseille Provence

Archives : Trois questions à Sophie Hébrard, présentatrice de BFM Marseille Provence