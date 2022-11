Simon Bensehila : « alimenter l’appétit culturel » des étudiants

Simon Bensehila, 28 ans, occupe depuis cinq ans le poste de chargé de projets culturels à la direction culture et société Aix-Marseille Université. Après sa formation de management des organisations et manifestations culturelles, l’ancien étudiant d’Aix-Marseille Université poursuit son chemin en faisant un stage au théâtre La Criée et un service civique dans l’organisation Culture du Cœur à Marseille. Aujourd’hui il est de retour sur le campus au sein d’une équipe de cinq personnes. Sa mission : démocratiser la culture, aller vers les étudiants et « alimenter leur appétit culturel ». Cela implique, selon les périodes, de nombreuses tâches différentes. Au début de l’année universitaire, il s’occupe de l’ouverture des inscriptions aux ateliers, des campagnes de communication, la formation des compagnies et l’accueil des étudiants. Durant les mois suivants, il assure les présences aux auditions et répétitions, mais aussi le travail de bureau, comme la programmation et les dossiers de subventions. « C’est très intéressant car nous sommes amenés à rencontrer des personnes très différentes, à la fois des chefs d’orchestre, des enseignants, des étudiants et bien d’autres profils issus des structures culturelles extérieures ».

Crédit : GG/Gomet’

Noa Defos du Rau, une « artiste de haut niveau »

« Je ne pourrais pas faire un métier qui n’a pas de rapport avec la musique, c’est sûr et certain » confie Noa Defos du Rau, étudiante de 18 ans, actuellement en double cursus au conservatoire et à la faculté de sciences de Aix-Marseille Université. Attirée par l’image et le son, elle souhaite, un jour, travailler dans l’audiovisuel. C’est pourquoi elle a décidé de lier sa passion, la musique, avec l’utile, la science. À l’âge de 3 ans Noa commence à faire du piano. C’est grâce à sa cette pratique qu’elle a pu acquérir le statut « artiste de haut niveau », un régime spécial d’études mis en place par Aix-Marseille Université, qui permet aux artistes étudiants de concilier études et projet artistique. Mais être douée et passionnée ne suffit pas : « Il faut être vachement motivé et organisé » pour faire face à la charge de travail, précise-t-elle. Et ce n’est pas tout : il faut aussi avoir la peau dure, car le statut d’artiste de haut niveau est moins connu, que celui les sportifs de haut niveau, et souffre parfois de la comparaison. « Les gens croient en général qu’une pratique artistique poussée ne demande pas beaucoup d’effort, juste parce que ce n’est pas physique. Alors que c’est aussi fatiguant et performant qu’un sport de haut niveau, peut-être même plus ».

Crédit DR

Rachida Rougi : « On veut être plus près des étudiants »

« On veut être plus près des étudiants, faire découvrir la programmation et donner envie à la danse » dit Rachida Rougi, responsable des relations avec le public au sein du Ballet Preljocaj. Installé au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, le ballet est composé de 24 danseurs et tourne dans le monde entier. Le partenariat avec Aix-Marseille Université, mis en place depuis plusieurs années qui vise à mutualiser les compétences des deux structures au service de l’exigence et de la qualité pédagogique, artistique et culturelle. Le programme UNIDANSE invite tous les étudiants à la découverte de la danse et la pratique chorégraphique sur les campus. DANS’AMU, la compagnie universitaire de danse contemporaine, s’adresse aux étudiants avec une pratique artistique confirmée et comprend des ateliers de pratique avec des intervenants du Ballet Preljocaj ainsi que des rencontres avec des danseurs et chorégraphes programmés au Pavillon Noir. Le Ballet Preljocaj fait également partie de PACTE’AMU, un réseau de structures partenaires locales d’Aix-Marseille Université qui permet aux étudiants de profiter des tarifs réduits pour les activités culturelles de la région.

Crédit GG

Demain la suite de notre dossier avec une sélection d’événements culturels organisés

par Aix Marseille Université

Notre dossier :



La culture, pièce maîtresse d’Aix-Marseille Université



Nos précédents dossiers consacrés à Aix Marseille Université



Dix ans de l’IdEx : « Une structuration du lien entre recherche et formation » (Eric Berton)

[Dossier] Egalité, lutte contre les discriminations, AMU dans l’action

Aix-Marseille Université met la qualité de vie au cœur de ses campus

Eric Valerio (AMU) : l’apprentissage répond aux attentes de la nouvelle génération

Les plateformes technologiques d’Aix Marseille : un atout stratégique pour tout le territoire

La Cisam : une Cité passerelle entre l’université et le monde économique



Liens utiles :



Aix Marseille Université dans les archives de Gomet’

Le site de l’université AMU