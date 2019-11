Organisé par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, le concours Med’Innovant chaque des start-ups qui développent des solutions innovantes pour la ville durable méditerranéenne. Pour sa 8e édition, ce sont les jeunes pousses Bovlabs, Graffiti et Qarnot Computing qui ont été primées, dans le cadre d’une cérémonie de remise des prix qui s’est tenue lundi 25 novembre dans les locaux du centre d’innovation La Coque.

Respectivement basées à thecamp (Aix-en-Provence) et à Marseille, Bovlabs et Graffiti se partageront la somme de 40 000€, et gagnent le droit de tester leurs solutions respectives sur les 480 hectares de l’opération d’intérêt national labellisée « Éco Cité ». Quant à Qarnot Computing, dont le siège se situe à Montrouge en région parisienne, elle remporte le « prix coup de cœur », qui lui donne droit à un accompagnement et de la visibilité. Soixante entreprises s’étaient portées candidates pour cette édition de Med’Innovant.