En ce vendredi 22 novembre pluvieux, la Villa Méditerranée a des airs de fête. Ce n’est pas rien pour ce grand bâtiment qui trône de sa carcasse blanche sur l’esplanade du J4, désespérément vide depuis quelques années faute de projet viable. Néanmoins, cette situation semble devoir appartenir au passé : en effet, le projet de réplique de la grotte Cosquer y a été dévoilé, devant un parterre de personnalités locales enthousiastes.

Une « solution pérenne, qui soulagera nos finances » selon Renaud Muselier

Signe de l’engagement financier pris par la Région Sud et l’Etat, Renaud Muselier, président LR de cette collectivité, et Pierre Dartout, préfet de région, président aux réjouissances, devant un public garni d’invités. Tout d’abord Henri Cosquer, le plongeur qui découvrit en 1991 la grotte qui désormais porte son nom. L’amas de journalistes qui ne tarde pas à se former autour du découvreur indique d’ailleurs que c’est lui le véritable centre d’intérêt de la cérémonie. Sont également présents Dominique Tian, premier adjoint LR au maire de Marseille, Saïd Ahamada, député LREM de Marseille et candidat à la Mairie, ou encore Bernard Deflesselles, député LR des Bouches-du-Rhône et conseiller régional.

Pour les représentants du projet, Corinne Vezzoni, architecte, est bien là, toute comme Geneviève Rossillon de Kleber Rossillon. C’est elle qui a hérité il y a peu de la direction du groupe familial lauréat de l’appel à projets lancé par la Région Sud pour le projet de réplique de la grotte Cosquer. Un satisfecit général se lit sur les visages, de ces bonnes nouvelles qui emportent l’adhésion par-delà les partis. Pour Renaud Muselier, invité à la tribune en premier, un soulagement : « enfin ! » s’exclame-t-il, saluant « une solution pérenne, qui soulagera nos finances », et un « nouvel objet de fierté et d’attractivité pour notre région ».