Le festival MôMaix revient à Aix-en-Provence du 17 octobre au 23 décembre ! Théâtre, chant, danse, conte, musique, cirque … Un mois de spectacles variés attend les petits aixois. L’événement familial propose 32 spectacles et 98 représentations pour tous à partir de un an, avec des spectacles gratuits sur réservation et d’autres pour une fourchette de prix entre 6 et 25 euros.

Les festivités débutent le 17 octobre et c’est le Théâtre du Jeu de Paume qui ouvrira le bal avec la pièce Quand j’étais petite, je voterai, adaptation du roman de Boris Le Roy par la metteuse en scène Emilie Capliez. L’histoire c’est celle de trois collégiens menant campagne pour se faire élire délégués, Anar “le candidat du peuple”, Cachot qui pratique la loi du plus fort et Lune plus réservée qui tente de se faire entendre. Une pièce énergique qui permettra aux jeunes spectateurs et aux familles de s’interroger sur la citoyenneté.

D’autres pièces de théâtre seront à savourer en famille, comme L’école des fantômes au théâtre La Fontaine d’argent, histoire de se mettre dans le bain pour Halloween. Côté conte, cette année direction le Liban ! Sept ateliers interactifs seront proposés au Théâtre de l’Atelier durant ce mois festif. Le Grand théâtre de Provence ouvrira ses portes pour initier les petits aixois à l’orchestre avec le classique Carnaval des animaux jouée par l’Orchestre de Lyon. Pour voir l’entièreté du programme et faire votre choix, c’est par ici !

Depuis sa création en 2009, MôMaix est LE rendez-vous automnal des familles rassemblant 10 000 spectateurs en moyenne à chaque édition. Son objectif : favoriser l’accès à la culture dès le plus jeune âge. « MôMaix est à la fois un dispositif de médiation culturelle et un festival ” jeune public “, imaginé comme un champ de partage, une opportunité de rencontre avec l’expression artistique, un lieu d’expression du meilleur de l’écriture et de la création pour la jeunesse » communique la Ville d’Aix.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre au bureau information culture – 19 rue Saporta

ou bien envoyer un mail à l’adresse suivante : bic@mairie-aixenprovence.fr