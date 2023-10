La Fédération nationale des associations d’usagers des transports Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNAUT Paca) qui avait demandé à la Métropole Aix-Marseille Provence des explications concernant le projet de fermeture temporaire du métro marseillais les soirs (21h30) de semaine en raison du chantier de remplacement des rames, affiche sa satisfaction.

La FNAUT prend acte de la réponse de la Métropole qui assure que « les périodes de fermetures à Marseille seront moindres que celles mise en œuvre à Paris ou à Lyon pour des renouvellements de rames, automatisation de la conduite et mise en place de façades de quai, avec des journées entières et notamment des week-ends entier de fermetures ».

Jean-Michel Pascal, secrétaire général de FNAUT Paca, se réjouit de la réponse de l’institution qui gère le réseau du métro via la RTM. Elle a été selon lui «rapide, précise, et argumentée, ce qui est assez rare pour être souligné, et nous a convaincu », se félicite Jean-Michel Pascal. Un avis à contresens des vives critiques exprimées jusqu’à présent, notamment par la majorité municipale de Marseille.

Même ton positif de Philippe Crétin, le président de la FNAUT Provence Alpes Côte d’Azur qui « donne acte, au bénéfice des explications fournies, à la Métropole d’avoir mis en place la meilleure méthode possible pour assurer la qualité et la fiabilité du futur métro comme l’ont fait les autres métropoles, les mesures compensatoires mises en places avec les bus de nuit et le tramway sont de nature à répondre le mieux possible aux besoins des usagers, malgré les imperfections de tout service ».

