Le Projet éducatif territorial et le Plan Mercredi pour la saison 2023-2026 a été adopté lors du dernier conseil municipal aixois qui avait lieu vendredi 6 octobre. Présenté par Sandrine Rousseau, directrice de la DEEPE (Direction éducation enfance petite enfance), le projet éducatif territorial est une convention passée entre l’Etat, la Caisse d’allocations familiales et la commune d’Aix-en-Provence. Il a pour objectif de favoriser la réussite éducative de tous les enfants des écoles aixoises de la petite enfance et de la jeunesse en proposant un parcours diversifié d’activités avant pendant et après le temps de l’école. Le PeDT est développé autour de six thématiques comme le développement durable, la culture, le sport et la santé, les sciences et le numérique, et se donne pour ambition de « favoriser un mieux vivre-ensemble » selon les dires de Fabienne Vincenti, adjointe au maire à l’éducation. Le Plan Mercredi également évoqué ce jour de conseil a pour objectif d’accueillir chaque mercredi tous les enfants et ce quel que soit leur handicap.

« Le projet éducatif est une feuille de route évolutive qui va au fil des années et des enjeux de société s’enrichir » a défendu Sandrine Rousseau, directrice et porte-parole de la DEEPE. Le projet éducatif territorial bénéficie de différentes subventions comme celle de la CAF avec la convention territoriale signée il y a deux ans, mais aussi le projet tire l’avantage du label “ville amie des enfants” obtenue par la Ville d’Aix en partenariat avec l’Unicef, en 2020 pour une durée de six ans.

De nouveaux enjeux éducatifs et sociaux

Dans les nouveautés qui tendent à être développées dans les mois à venir, la DEEPE concentre ses efforts sur le vivre-ensemble et la citoyenneté, en développant des projets intergénérationnels et des programmes de prévention contre le harcèlement.

En mai-juin prochains, les classes de CM2 bénéficieront d’ateliers et de visites au Camp des Milles et les petits aixois seront mobilisés pour rédiger tous ensemble un “grand livre de la laïcité”. En partenariat avec la Direction de la santé publique et du handicap, le volet santé et bien-être va aussi être développé dans le projet éducatif territorial, « un sujet devenu encore plus important à la suite de la période Covid » a plaidé Sandrine Rousseau, évoquant les problèmes de santé mentale et de sédentarité touchant la population.

Le sport est aussi dans les grands axes du PeDT 2023-2026, “l’esprit sportif aixois” s’allie sur les Jeux Olympiques 2024, avec le but de « faire rayonner l’amitié, le respect et l’excellence pour tous les enfants et face à tout handicap » ajoute Mme Rousseau. Pour la nouvelle saison du projet, un accent particulier va être porter sur la parentalité pour intégrer pleinement les familles au projet. Avec l’ensemble de ces dispositifs le projet éducatif territorial fait adhérer de nouvelles associations à sa feuille de route éducative chaque année depuis le premier plan lancé en 2016.

