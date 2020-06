Pour le second tour des municipales, les deux candidats en lice en Arles, Patrick de Carolis et Nicolas Koukas se sont retrouvés lors d’un débat houleux, organisé le 18 juin sur France 3 Provence-Alpes.



Au 1er tour, l’ancien patron de France Télévisions, Patrick de Carolis (DVC) avait remporté 26,41% des voix devant Nicolas Koukas (PS-PCF), avec 21,16%. Les deux candidats se retrouveront en duel le 28 juin prochain, après le retrait de Cyril Juglaret, le candidat des Républicains qui avait obtenu 15,3% et de David Grzyb (DVG), arrivé quatrième avec 10,30 % des suffrages.

Dès le début de la rencontre, Patrick de Carolis donne le ton avec en toile de fond la gestion de la crise sanitaire à Arles. « Tous les soignants et les médecins de ma liste étaient sur le terrain, et heureusement que mon équipe était là aux côtés des bénévoles pour aider la population et fabriquer des masques parce que s’il fallait compter sur la municipalité pour fournir les masques, on les attendrait toujours ! »



Nicolas Koukas, élu de la majorité sortante, de son côté, se félicite du « travail de proximité qui a été fait depuis des années pendant que Patrick de Carolis était sur des plateaux de télévision » avant de le qualifier « d’homme du système ».

Les échanges fusent et donne du fil à retordre au présentateur qui peine à embrayer sur les programmes respectifs des candidats, notamment sur le développement économique de la ville, cher au candidat centriste, qui veut faire d’Arles une ville attractive. « Je veux faire revenir les chefs d’entreprise qui ont quitté le territoire », rappelant au passage le taux de pauvreté des Arlésiens de 23%.

Le « plan de résilience » de Nicolas Koukas

Le candidat communiste enchaîne sur son « plan de résilience » pour sortir de la crise. « Nous voulons, à travers ce plan, répondre à des demandes fortes de la part d’acteurs économiques, sociaux et touristiques qui ont souffert ces dernières semaines et durant cette période de confinement. Le plan de résilience, c’est un plan d’urgence pour aller rapidement au plus près de leurs attentes. Nous voulons continuer de faire de la culture et du tourisme les leviers du développement économique, qui représentent 20% des emplois. »

Patrick de Carolis réagit rapidement en fustigeant le « déni de l’équipe en place ». « Demandez aux Arlésiens où sont les emplois, les formations pour les jeunes ! »

La sécurité, au coeur de leur programme

Place à la sécurité, une priorité pour les deux candidats. Patrick de Carolis pointe du doigt les chiffres de la délinquance, « une augmentation des coups et blessures volontaires de 20 %, des vols et cambriolages de 9 %, des trafics liés aux stupéfiants de 35 %… ! » Nicolas Koukas rétorque : « Nous ne sauverons pas Arles avec de belles paroles ! Nous voulons une augmentation significative de la police municipale. Il nous faut des effectifs qui soient donnés par la police nationale. Je veux notamment un commissariat de quartier, à Barriol. »

Dans une cacophonie verbale, le débat se poursuit difficilement sur la transition écologique. Nicolas Koukas évoque notamment l’avenir des premiers réfugiés climatiques qui « pourraient être camarguais » en ajoutant la promesse d’aménagements d’espaces suffisants partout sur la commune. Ni une ni deux, Patrick de Carolis réagit et clôt le débat. « Je n’ai pas découvert la transition écologique avec le Covid-19 comme l’a fait Nicolas Koukas, pour moi l’écologie c’est une responsabilité sociétale ! »

L’intégralité du débat en vidéo

Liens utiles :



> Retrouvez toute l’actualité des municipales 2020 dans notre rubrique politique.

> Municipales 2020 : les résultats du 1er tour à Arles