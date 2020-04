La start-up marseillaise My Tour Live, qui développe depuis 2018 une web application de visite guidée à distance dans les conditions du réel, met sa solution gratuitement à disposition des musées et structures culturelles pendant trois mois, jusqu’à la fin du mois de juin. Confinement oblige, ces établissements sont fermés alors qu’ils pourraient maintenir une certaine activité grâce à internet. Pour Franck Adraï, fondateur de la jeune pousse, avoir recours à My Tour Live « va leur permettre de divertir leur public et d’animer leur communauté », comme il l’explique à Gomet’. Voire même de faire entrer une source de revenus.

Un vrai guide derrière l’écran

Concrètement, pour les acteurs culturels, My Tour Live propose des visites guidées sous forme d’expériences immersives à travers des vidéos 360°. Mais aussi interactives : les participants ne sont pas seuls derrière leur écran mais accompagnés par la voix d’un guide. Ce dernier leur explique tout ce dont ils ont besoin de savoir sur le lieu qu’ils découvrent, comme s’ils étaient sur place avec lui. « Les players des participants sont synchronisés les uns avec les autres afin que tous suivent le guide. Il peut également leur laisser la main pour que chacun avance à son rythme, comme lors d’une visite libre », met en avant Franck Adraï.

Les visites guidées se passent en direct, à un horaire défini. Elles peuvent ensuite être proposées en replay pour les personnes n’ayant pas pu y assister. De quoi, selon le fondateur de My Tour Live, « toucher un public plus large que dans la réalité et contribuer à démocratiser l’accès à la culture ». Deux formats que les établissements culturels choisissent d’offrir aux internautes ou non. « Ils peuvent très bien les monétiser. C’est une façon de digitaliser le métier de guide tout en gardant son essence », considère l’entrepreneur.

L’immobilier et l’industrie intéressés par My Tour Live

La solution développée par la start-up marseillaise ne s’adresse pas uniquement au secteur culturel ou touristique, même si c’est d’abord à leur destination que Franck Adraï l’a pensée. « L’idée au départ était de faire découvrir un lieu à distance à une clientèle qui ne pouvait pas s’y déplacer en raison de problèmes de coûts ou de santé par exemple. Mais on s’est rendu compte que notre plateforme trouve des applications bien plus loin ».

Dans l’immobilier notamment où les visites guidées virtuelles sont un bon moyen d’avoir un aperçu d’un logement sans se déplacer inutilement. Du côté des hôtels également, afin de s’assurer en amont que l’établissement correspond parfaitement à ses attentes. « On discute avec des gros industriels qui se sont rapprochés de nous pour des visites d’usine, de chaînes de production ou des formations immersives. Quelques écoles et Ehpad (ndlr : établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) seraient aussi intéressés », confie le fondateur. My Tour Live compte actuellement une quinzaine de clients, actés ou en cours de phase pilote.

Vers une plateforme de visite guidée online ?

La période de confinement ne chamboule pas complètement l’organisation de My Tour Live. La start-up est en ce moment sollicitée par des structures désireuses d’utiliser sa web application. « Certains dès à présent pour remettre en place une activité, d’autres en anticipation de l’après, afin d’avoir à disposition des solutions à distance », se réjouit Franck Adraï. Il assure que la mise en service est « très facile » : 24h à 48h maximum, y compris en ces temps particuliers.

L’équipe de My Tour Live, qui comprend trois personnes actuellement, va se concentrer sur cette version BtoB tout au long de l’année 2020. Elle garde également en ligne de mire le développement d’une déclinaison. « Ce serait une plateforme de visite guidée en ligne aussi bien pour les personnes qui ne peuvent pas voyager mais souhaitent visiter un lieu, ceux qui veulent découvrir un endroit en avant-première ou encore pour les élèves et étudiants devant faire un exposé sur un sujet », glisse Franck Adraï. Objectif : un lancement début 2021, qui pourrait d’ailleurs s’accompagner d’une levée de fonds en parallèle.

