Bien connu à Marseille où il fut de 2007 à 2009, directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement avant de prendre les rênes de la nouvelle Dreal Provence Alpes Côte d’Azur, jusqu’en novembre 2012, Laurent Roy rejoint le ministère de la Transition écologique.

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, il a commencé sa carrière professionnelle en 1990 en tant que directeur départemental adjoint de l’agriculture et de la forêt, puis a occupé les fonctions de chef du service de l’espace rural et de l’environnement.

Laurent Roy, ex-directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, lors d’une conférence à Marseille le 22 juin (crédit : JRG / Gomet’)

En 1995, il devient adjoint au directeur régional de l’environnement de Champagne-Ardennes, et chef du service de l’eau et des milieux naturels. De 1997 à 2000, il est conseiller technique au cabinet de Dominique Voynet, la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement, chargée de l’agriculture, de l’eau et de la mer.

Il passe par le nord en Picardie comme directeur régional de l’environnement entre 2001 et 2007, puis devient directeur de l’industrie, de la recherche et de l’environnement entre 2005 et 2007.

Il quitte l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Vorse où il était directeur général depuis le 15 juin 2015 et retrouve le ministère où il avait contribué à la naissance de l’Office français de la biodiversité. Par arrêté du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 25 septembre 2023, il a été nommé président de la section milieux, ressources et risques de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, à compter du 1er octobre 2023. Il est remplace par interim par Nicolas Chantepy.

