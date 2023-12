Le CIPMed, Club Informatique Provence Méditerranée, organise son quatrième dîner « Décideurs IT » annuel jeudi 7 décembre 2023 à l’Intercontinental à Marseille de 18 heures à 23 heures



Au menu : « Dynamique de la relation entre DG et DSI. Comment optimiser, co-construire, accélérer la collaboration ». La DSI ou direction des systèmes d’information souffre souvent d’un déficit d’image auprès de la direction générale et des métiers. Des études récentes ont pourtant démontréé que la valeur générée par le système d’information dépendait davantage de la qualité́ de la relation entre la DSI, la direction générale et les métiers, que des technologies. Le CIPMed invite à débattre pour parfaire la relation entre les piliers direction générale et direction des systèmes d’information, de chaque organisation qu’elle soit publique ou privée.

Avec trois témoins décideurs IT : Sabrina Quinet, IT Manager Baudoin, Virginie Roger, DSI Hôpital Européen, Julien Villecroze, DSI de Stelliant. Des échanges co-animés par Samuel Masson, du cabinet Omniciel et Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’.

