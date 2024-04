Share on Facebook

Xavier Renoux et Marie-France Tellier rejoignent le bureau Fidal de Marseille. Ils sont nommés tous les deux dans le département Droit des sociétés. Xavier Renoux est avocat depuis plus de 20 ans. Il intervient en "corporate - M&A, corporate governance, private equity et droit Commercial. Il a également développé une spécialité en transactions de domaines…