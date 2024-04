Aix-en-Provence accueille la deuxième édition des Rencontres de l’économie circulaire organisée par la Brigade anti-gaspi, qui se déroulera les 12 et 13 avril 2024 au Parc Saint-Mitre. Cet événement mettra en lumière les solutions concrètes et innovantes pour lutter contre le gaspillage et promouvoir un mode de vie plus durable. Au programme : ateliers, exposants, tables-rondes sur les bio-déchets et le recyclage, conférences, laboratoire d’expérimentation…

Au cœur des préoccupations actuelles, la préservation de l’environnement, de la biodiversité et de la santé est au centre de cet événement. Les exposants, engagés dans une démarche éco-responsable, présenteront leurs initiatives, leurs produits et leurs services visant à réduire le gaspillage et à favoriser une économie circulaire.

Un programme riche et varié pour tous

La première journée est consacrée aux écoliers, avec des activités spécialement conçues pour sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la préservation de l’environnement. La journée du samedi, ouverte au grand public, de 10h à 18h, propose un programme diversifié comprenant des ateliers pratiques, des animations ludiques, des conférences inspirantes et des tables rondes animées par des experts du domaine.

Un espace de restauration sera disponible sur place pour les visiteurs. L’entrée du salon est gratuite, aucun tarif n’est imposé. Cependant, les organisateurs encouragent les participants à contribuer en apportant trois livres ou trois vêtements, qui seront remis aux partenaires de l’événement, ou en prenant part aux actions de collecte organisées en collaboration avec les associations partenaires.

