Now Coworking, une quinzaine de salariés pour quatre millions d’euros de chiffres d’affaires prévus en 2019, ouvrira ses portes « fin février, début mars » au 17 quai de Rive neuve, sur le Vieux-Port, face à l’hôtel de ville. Le quatrième espace ouvert par la firme en quatre ans d’existence, après Rouen, Lille et Lyon. Créée et détenu par deux associés rouennais, elle a investi « plusieurs dizaines de millions d’euros », selon Maxime Givon, directeur du développement chez Now, sans évoquer de montant précis.

Maxime Givon est le directeur du développement de Now Coworking (crédit : AD Gomet’)

Il précise : « nos capitaux sont d’origine 100 % privés, nous n’avons touché aucune subvention publique ». « Un gage d’indépendance » soutient Ludivine Bunel, qui gère la communication de la structure. Maxime Givon prend soin de préciser : « Now Coworking n’est toutefois pas propriétaire des lieux. Le bâtiment est la propriété d’Icade » du groupe Caisse des dépôts.