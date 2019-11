Share on Facebook

L’occasion était trop bonne : un match de gala avec l’Olympico OM-OL et une date anniversaire : les 120 ans du club. Les supporteurs ont donc « craqué » les feux de Bengale plus de deux heures avant le match sur le Rond-Point du Prado et le boulevard Michelet.



Morceaux choisis.

1. Rassemblement Rond-Point du Prado

2. Le feu d’artifice !

3. L’embrasement boulevard Michelet