Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi 9 novembre dans les rues de Marseille pour dénoncer le mal logement dans la ville.

La « Grande marche en soutien à toutes les victimes, pour un logement digne, pour toutes et tous » a rassemblé environ 15 000 personnes selon les organisateurs, 7 000 selon la police. Une foule rassemblée lors d’une marche de la colère quelques jours après la commémoration de la catastrophe du 5 novembre 2018, jour où deux immeubles de la rue d’Aubagne s’effondraient tuant huit personnes.

[Direct] La marche en souvenir de la catastrophe du 5 novembre #RuedAubagne dans le centre de #Marseille. De nombreux slogans hostiles à la mairie pic.twitter.com/4LM4qWWv0E — Gomet’ (@Gometmedia) November 9, 2019

L’appel à manifester contre le mal logement des collectifs citoyens et d’habitant.es, des associations et syndicats marseillais, avait été signé par de très nombreuses organisations (*) mais l’ampleur du défilé de samedi témoigne à la fois de la douleur (intacte) laissée par le drame de la rue d’Aubagne mais aussi la forte mobilisation des Marseillais face à la situation du logement dans la ville. « Ni pardon, ni oubli » tel était d’ailleurs le message de ralliement de la banderole en tête du cortège.

« Gaudin en prison »

En la matière, les slogans hostiles à la politique de la Ville et dénonçant la prédation des « spéculateurs immobiliers » étaient nombreux. Le sentiment de colère et d’indignation, déjà exprimé mardi lors du rassemblement du Collectif du 5 novembre, est resté palpable tout au long de l’après-midi. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille été une cible de choix, les manifestants reprenant des « Gaudin en prison » sous les balcons de l’hôtel de ville.



Plusieurs personnalités politiques ont pris part au défilé, à l’instar du député LFI Jean-Luc Mélenchon du chef de file de l’opposition socialiste à la mairie, Benoît Payan, du conseiller municipal PCF Jean-Marc Coppola, ou encore du candidat EELV aux municipales de mars 2020 Sébastien Barles.

[Direct] Plusieurs milliers de manifestants à #Marseille rassemblés place Notre-Dame du Mont pour une marche de la colère un an après l’effondrement des immeubles de la #ruedaubagne ➡️ défilé jusqu’à Porte d’Aix. pic.twitter.com/scANC2Xr5B — Gomet’ (@Gometmedia) November 9, 2019

Le cortège qui avait démarré en milieu d’après-midi place Notre-Dame du Mont a parcouru la rue d’Aubagne, puis traversé la Canebière vers le cours Belsunce jusqu’à la Porte d’Aix, avant de repartir vers le Vieux-Port via le boulevard de Dames et la Rue de la République. Le rassemblement s’est dispersé devant la mairie après quelques tirs de gaz lacrymogène des forces de l’ordre qui ripostaient ainsi à des jets de projectiles.

Dan un message posté sur sa page Facebook, le Collectif du 5 novembre s’et félicité de l’ampleur de la mobilisation : « Entre 15 et 20 000 personnes ont déferlé aujourd’hui à Marseille. Un an après, les marseillais et marseillaises prouvent que le mouvement contre le mal logement est puissant, structuré et prêt à transformer la ville en profondeur. »

