Reprise par deux acteurs engagés du territoire, le Groupe La Varappe rejoint en 2023 par l’agence de communication PBC (Lançon-de-Provence), l’entreprise adaptée Antilope propose désormais une offre 360° de communication, d’impression et de conseil aux entreprises sur l’ensemble du territoire. Un projet audacieux et engagé en faveur de l’emploi et de l’inclusion sur les Bouches-du-Rhône qui a été illustré par une très belle soirée à la Villa Gaby mardi 2 avril en présence notamment de Stéphane Aïach, le fondateur d’Antilope en 1997, de Laurent Laïk, président de La Varappe, et Pauline Bechet qui a fondé et pilote PBC.



Historiquement implantée à Marseille, Antilope s’est spécialisée dans le façonnage et l’impression numérique qui accueille depuis sa base à l’Estaque, 17 salariés handicapés a pu montrer, dans le magnifique écrin, situé sur la Corniche, tout son savoir-faire notamment en produits de papèterie. Une exposition d’artistes marseillais était également présentée. Chacun a cédé à Antilope le droit d’exploitation de l’une de ses oeuvres. Un beau moment durant lequel l’inclusion de toutes les personnes dans le monde du travail devient si naturelle qu’elle n’est plus un sujet. Bravo !

Liens utiles :



L’actualité du groupe La Varappe dans les archives de Gomet’

Le site d’Antilope, agence de communication inclusive