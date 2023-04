Share on Facebook

C’est une victoire pour la Région Sud. Le parc naturel de Camargue restera finalement dans son giron et ne deviendra pas national. C’est ce qu’a assuré le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, dans un courrier adressé au président de la région Sud Renaud Muselier.

Le parc régional de Camargue était dans la tourmente ces derniers mois : en avril 2022 déjà, en raison de problématiques de gestion, Renaud Muselier prenait la décision de couper les subventions du PNR. Une nouvelle gouvernance a finalement été instaurée, avec la présidence actuelle d’Anne-Claudius Petit. Mais nouveau coup de théâtre : en décembre 2022, c’est cette fois la Ligue de protection des oiseaux qui plaidait pour « la création d’un Parc national à l’échelle du delta biogéographique. » L’association invoquait notamment les multiples défis environnementaux comme la montée des mers ou la construction d’infrastructures allant à l’encontre des objectifs de conservation.

Renaud Muselier se réjouit : « L’Etat nous renouvelle sa confiance »

Cependant, dans le courrier ministériel, que Gomet’ a pu consulter, Christophe Béchu assure « qu’aucune décision ou évolution statutaire ne sera prise de la part de l’Etat sans l’accord des élus concernés », alors qu’une mission de l’inspection de l’environnement et du développement durable relative aux parcs nationaux est prévue prochainement. Une fois que les conclusions seront rendues, le ministre assure qu’il sera heureux de pouvoir échanger avec Renaud Muselier « sur les grands sujets qui concernent l’avenir du parc. »

« Non, nous ne voulions pas d’un Parc national en Camargue, et nous sommes attachés à notre Parc régional. Avec ce courrier, le Ministre s’engage précisément en ce sens […]. A nos côtés, l’Etat nous renouvelle sa confiance et c’est une grande nouvelle pour notre territoire », écrit pour sa part le président de Région dans un communiqué.

