Share on Facebook

Share on Twitter

Le Ciné Plein Air Marseille continue en août et propose à partir de de demain mercredi, trois séances au bord de l’eau, qui abordent les relations entre l’homme et la nature.



Et pour la première fois, dans le cadre du partenariat qui lie Cinémas du Sud & Tilt au Parc national des Calanques, le Ciné Plein Air se délocalise pour une soirée, à la Fondation Camargo à Cassis.

Au programme :



Mercredi 5 août – 21h30

Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni. Fondation Camargo (1 av Maurice Jermini – 13260 Cassis)

Réservation obligatoire par email : rsvp@camargofoundation.org Animations dès 20h30 par le Parc national des Calanques



Jeudi 6 août – 21h30

Les enfants de la mer d’Ayumu Watanabe. Le Frioul (7e)

Réservation obligatoire : https://seances-speciales.fr/cpa2020-les-enfants-de-la-mer/

Animations dès 20h30 par le Parc national des Calanques



Vendredi 7 août – 21h30

Phase IV de Saul Bass. Le Frioul (7e).

Réservation obligatoire : https://seances-speciales.fr/cpa2020-phase-iv/

Animations dès 20h30 par le Parc national des Calanques

A noter que toutes les séances sont gratuites, mais les réservations sont obligatoires sur ces trois soirées. Attention : chaque lieu impose ses conditions d’accès et sanitaires à respecter.Les spectateurs sont invités à consulter le site cinepleinairmarseille.fr sur lequel chaque séance est détaillée. Toutes les séances sont à consulter sur cinepleinairmarseille.fr

Liens utiles :

Nos précédents articles sur Ciné Plein air Marseille