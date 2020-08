L’aéroport Marseille Provence annonce, dans un communiqué commun avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, et l’Agence régionale de santé, le 1er août, son adhésion au protocole de sécurité sanitaire européen et la mise en place de tests covid 19 obligatoires pour les passagers en provenance de Turquie dès le 1er août.

L’Agence européenne de sécurité aérienne et le Centre européen de prévention et contrôle des maladies ont établi un protocole européen « qui permet de convenir d’une norme sanitaire européenne et d’une référence à suivre par l’ensemble des pays », explique le communiqué. Ce protocole permettra de réaliser un suivi de l’efficacité des dispositifs dans l’objectif de mettre en œuvre les meilleures solutions pour garantir la sécurité sanitaire des passagers et des professionnels.

Tests obligatoires pour les passagers en provenance de Turquie

A partir du 1er août, les passagers en provenance de Turquie arrivant à l’Aéroport Marseille Provence seront dépistés sur place.

« Ces tests sont dorénavant obligatoires à l’arrivée, dans le cas où les passagers ne seraient pas en mesure de présenter les résultats négatifs d’un test de dépistage à la Covid-19 de moins de 72h. Pour l’aéroport Marseille Provence, seuls les passagers en provenance de la Turquie sont concernés », précise le même communiqué.

Concrètement, si un passager de Turquie venait à être diagnostiqué positif, l’aéroport Marseille Provence et l’Agence régionale de santé reconstitueraient les chaînes de transmission des cas contacts. « En effet, chaque compagnie aérienne doit recueillir systématiquement, pour tous ses passagers de vols internationaux arrivant sur le territoire, une fiche de traçabilité dûment remplie. En accord avec la Préfecture des Bouches du Rhône, Aéroport Marseille Provence recueille et conserve ces fiches de traçabilité durant un mois. »

Depuis le 21 juillet, des tests gratuits de dépistage volontaire sont proposés aux passagers en provenance de pays « zone rouge. »

