Avec près de cinq ans de retard, le nouveau terminus de la ligne 2 du métro marseillais va enfin ouvrir ses portiques. Dans un communiqué envoyé mercredi 11 décembre, la Métropole annonce la tant attendue mise en service de la station Capitaine Gèze pour le lundi 16 décembre. « Par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence a été autorisée à mettre en service à partir de ce lundi 16 décembre 2019 le prolongement de la ligne 2 du métro de Marseille, de la station Bougainville à la station Capitaine Gèze », annonce la Métropole.

Elle précise les conditions de ce démarrage : « A l’issue des essais techniques réalisés durant l’automne et de l’avis favorable rendu par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés du Ministère de la transition écologique et solidaire et de la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité, toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour la mise en exploitation commerciale de la station, en assurant la sécurité des voyageurs ». Les marseillais pourront donc prolonger leurs trajets de Bougainville à Capitaine Gèze avant Noël.

Martine Vassal inaugurera le nouveau terminus

Pour fêter l’occasion, Martine Vassal, présidente de la Métropole et du Département, effectuera un voyage inaugural vers la station Joliette à partir du nouveau « pôle d’échanges » lundi à 15h. « La Métropole entend faire du nouveau pôle d’échange multimodal Capitaine Gèze, associant parking-relai, bus, métro et à terme tramway, le premier maillon de l’axe nord-sud des mobilités en site propre de Marseille pour renforcer la desserte des quartiers nord de la ville », explique l’institution dans son communiqué. Pour rappel, le prolongement du tramway sur le site est attendu pour 2023.