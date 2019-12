Share on Facebook

La Savonnerie du Midi vient de recevoir le prix de l’Innovation au Trophée LSA 2019 pour sa gamme Maître Augustin, dans la catégorie 100% Made in France non alimentaire. Lancée en grande distribution en janvier 2019, la marque – qui comprend 23 produits d’hygiène certifiés BIO sans huile de palme– entend réinstaurer l’utilisation de produits traditionnels sains et naturels pour l’hygiène de toute la famille.

Etablie à Marseille depuis plus d’un siècle, la PME à capitaux familiaux (groupe PRODEF) est l’une des dernières grandes savonneries phocéennes. Conformément à ses engagements RSE, l’entreprise a fait le choix d’accentuer la part de ses produits éco-certifiés et bio, ce qui lui a valu d’être labellisée « PME + » depuis 2015 par la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France).

Avec sa nouvelle gamme Maître Augustin, la marque propose au consommateur des formules bio, certifiées Cosmos Organic par ECOCERT, sans huile de palme, aux parfums naturels et ans colorants, paraben, EDTA, silicone ou phénoxyéthanol; des savons solides d’origine 100% végétale, emballés dans du papier FSC, fabriqués à Marseille dans une usine centenaire .

