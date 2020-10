Alors que le protocole d’accord devait être signé avec le préfet vendredi 23 octobre, le président de la Région Sud Renaud Muselier a finalement reçu directement le Premier ministre Jean Castex pour officialiser ce partenariat samedi 24 octobre. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du plan France Relance du gouvernement pour contrer les effets néfastes de la crise du coronavirus sur l’économie locale. « A l’issue de discussions engagées dès le mois d’avril dernier, un accord a été trouvé sur une première série de projets cofinancés par l’État et la Région à hauteur de 32 millions d’euros pour l’État et 32 millions d’euros pour la Région, soit 64 millions en appui aux territoires provençaux, alpins et azuréens », explique la Région et la préfecture dans un communiqué commun..

Quatre projets retenus dans le département

Onze dossiers ont donc été désignés pour profiter des premiers subsides de l’Etat et de la Région dans le cadre du plan de relance. Parmi ces projets, quatre d’entre eux concernent le département des Bouches-du-Rhône. Ce nouveau protocole acte une nouvelle participation financière pour le branchement des navires à quai sur le port de Marseille, la création de deux nouvelles plateformes de transport-combiné rail-route, la mise en conformité des lieux d’accueil du festival des rencontres photographiques d’Arles et la réhabilitation du stadium de Vitrolles. (voir la liste des dossiers financés page suivante et le dossier presse national du plan de relance).

« L’accord signé avec Renaud Muselier va remplir dès maintenant les carnets de commande des entreprises du territoire tout en favorisant l’emploi », s’est félicité Jean Castex sur Twitter.



Ce protocole d’accord constitue la première brique du plan de relance, « il sera complété au fil de l’eau par des opérations financées par la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), le Contrat de Plan Etat – Région (CPER) ou bien par des futurs appels à manifestation d’intérêt ou encore par des opérations relevant de l’immobilier de l’État », précise la Région.

Ce plan de relance régional a été négocié avec la plupart des régions de France mais les municipalités ne sont pas directement associées. Un détail que n’a pas manqué de souligner Michèle Rubirola dans un communiqué : « La Maire de Marseille s’est étonnée de la signature ce jour d’un plan de relance régional alors que la ville de Marseille n’y a pas été associée. Au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille doit être une priorité. Il n’est plus tolérable de travailler de cette manière. La Ville entend faire respecter le choix des Marseillais », a-t-elle lancée à l’issue de sa rencontre avec le premier Ministre.