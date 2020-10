Share on Facebook

Les conseillers municipaux de la ville d’Aix-en-Provence ont pu voter les 112 propositions présentées lors d’un conseil le 12 octobre, présidé par la Maire Maryse Joissains Masini. Après la présentation d’une motion pour soutenir financièrement les populations arméniennes, qui subissent des dégâts matériels et humains depuis plusieurs semaines, le conseil municipal qui a duré plus de 5 heures a débuté à l’amphithéâtre de la Verrière.

Sylvain Dijon, 15e adjoint au maire, a présenté trois rapports ayant pour but de valoriser le travail des associations actrices de la vie étudiante. Il récompense d’abord la Fédération Aix-Marseille Interasso pour « accompagner l’effort fait […] sur l’aide alimentaire en sortie de confinement et pour les étudiants en précarité à la rentrée », puis l’association Afev pour financer leur « projet de colocation solidaire » soit « la mise à disposition de logement à loyer modéré chez l’habitant ».

Philippe Klein, conseiller municipal de l’opposition (Aix au cœur) (Crédit : Aix ma ville)

Sa 3ème proposition concernant une subvention pour « Aix Students Fest » fait débat. Cette manifestation de rentrée mise en place depuis plusieurs années sur le cours Mirabeau ne pourra pas voir le jour cette année. Les fonds engagés cette année sont alors reversés aux associations tenant un stand dans les salons étudiants, dont « studyrama » la semaine prochaine.

Philippe Klein, conseiller de l’opposition (Aix au cœur), émet une observation quant au bien fondé de cette subvention car les salons étudiants seront « virtuels » et ne demandent pas de réelle main d’œuvre. Après quelques minutes de débat, Sylvain Dijon explique que le rapport a été déposé sans connaissance de la virtualité de ces salons, et propose l’ajout de la phrase « sous condition que les salons se tiennent physiquement » dans la délibération, ce qui met tout le monde d’accord.

Maryse Joissains Masini, Maire d’Aix-en-Provence (Crédit : Aix ma ville)

La mairie souhaite grâce à ces subventions féliciter les associations qui proposent des solutions pour aider les jeunes dans ce contexte particulier. « On a été amené cette année à garantir toutes les subventions » nous informe la Maire de la ville Maryse Joissains Masini (LR). Elle met l’accent sur l’importance du maintien de ces subventions qui permettent de garantir la survie des associations, surtout en temps de crise avec le risque d’annulation des manifestations : « la subvention c’est un tout. Elle garantit la manifestation, mais elle garantit aussi l’organisation et elle garantit la pérennisation de l’association qui met en place la manifestation. Si l’association une année n’a pas la subvention, elle peut ne pas se relever et disparaitre l’année d’après ».



