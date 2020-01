Share on Facebook

La Revue du vin de France, un des magazines les plus importants en France et en Europe dans le domaine du vin, vient de révéler ses grands prix de l’année 2020. Parmi eux, Dominique Hauvette, vigneronne installée depuis plus de 30 ans en Provence.

C’est un rituel du mois de janvier. Chaque début d’année, la Revue du vin de France récompense les personnalités marquantes du vin. 11 prix ont été décernés (voir palmarès ci-dessous). Et c’est une provençale d’adoption, Dominique Hauvette, qui remporte celui de vigneron de l’année.

De la montagne à la vigne

Si Dominique Hauvette est installée depuis 1988 en Provence, elle n’a connu ce territoire que quatre ans plus tôt. Née à Paris, elle a d’abord partagé sa vie entre la capitale et Val-D’isère, où elle a exercé comme professeure de ski. Elle découvre Saint-Rémy-de-Provence pendant des vacances. Coup de cœur. Elle décide de s’y installer pour s’occuper de chevaux – sa passion – et gagne sa vie sur des chantiers comme peintre en bâtiment.

L’envie de travailler la terre la prend progressivement. À la fin des années 1980, un de ses voisins part à la retraite et lui cède son mas et deux hectares de vignes au pied du massif des Alpilles. Novice en tant que vigneronne, elle est épaulée par un autre de ses voisins, Éloi Dürrbach (domaine de Trévallon) pour mener à bien sa reconversion.