10h, Marseille, Intitial Prado. Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et Marc Abadie, président de CDC Biodiversité signent une convention de partenariat en faveur de la biodiversité du territoire..



11h – Aix, parc St Mitre. Maryse Joissains-Masini, maire d’Aix-en-Provence lance sa candidature aux municipales de 2020 les d’une conférence de pesse.



11h30 – Marseille, Les Docks. Inauguration du premier pop-up store marseillias dédié à « l’empowerrment » féminin avec Les Premières Sud.

11h30 – Marseille, Hôtel de Région. Renaud Muselier, le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président de Régions de France présente ses voeux à la presse. A suivre en direct sur notre page Facebook et sur Twitter.

18h, St Mitre-Les-Remparts, Gymnase René Jauras. Cérémonie des vœux du maire Béatrice Aliphat.

18h – Marseille, Court Circuit. Les Éditions Gaussen et l’Association des usagers des bibliothèques de Marseille avec José Rose à l’occasion de la sortie du livre : Des bibliothèques pour Marseille : en finir avec l’indolence. Préface d’Alice Bernard, Présidente de l’Association des bibliothécaires de France.



18h30 – Marseille, Voute Virgo. Le Printemps Marseillais invite les Marseillaises et les Marseillais à rencontrer la tête de liste et l’équipe du Printemps Marseillais désignées par le vote des signataires du mouvement.

18h30 – Marseille, La Coque. Soirée des voeux 2020 de La République en marche des Bouches-du-Rhône et lancement de « Toutes Politiques » , en présence de Sylvie Brunet, députée européenne et marraine de Toutes Politiques 13, des parlementaires, élus, et candidats aux municipales et adhérents.

19h, Marseille – Parc Chanot. Cérémonie de présentation des voeux à la population du maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, Yves Moraine.

19h30 – Marseille – 77 Bd Chave. Inauguration du local de campagne et présentation des voeux de la liste Debout Marseille de Sébastien Barles en présence du secrétaire national d’EELV Julien Bayou.