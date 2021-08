Après son oreille géante d’une tonne en 2017, l’artiste niçoise Frédérique Nalbandian est revenue à la Savonnerie Fer à cheval, basée à St-Marthe (Marseille, 14e), pour y sculpter, cette fois, Hygie et Panacée, deux des filles d’Asclépios, dieu de la médecine, et d’Épione, déesse de la santé, de la propreté et de l’hygiène.

Si le contexte de la Covid-19 a inspiré Frédérique Nalbandian, son amour pour le savon ne date pas d’aujourd’hui. Il est même l’une des matières préférées de l’artiste depuis près de trente ans, lorsqu’elle a adopté ce matériau inhabituel pendant ses études à la Villa Arson. Comme l’argile, il est soluble, malléable et solide. Comme le marbre, il se lustre. Avec elle, il est devenu oreille et cerveau géants, il fut érigé en totem de têtes de madone. Cette fois, le savon de Marseille du Fer à cheval a été coulé dans un coffrage en bois de deux mètres de haut. Un bloc d’une tonne qui, à coup de scie, a donné corps à Hygie, fille d’Asclépios, dieu de la médecine, et d’Épione, déesse de la santé, de la propreté et de l’hygiène.

Quelques mois plus tard, ce sera au tour de sa sœur Panacée, de prendre forme dans les locaux de la savonnerie. Pour la déesse du soin, Frédérique Nalbandian a mis de côté sa scie et a choisi de plonger des morceaux de drap dans du savon à 90°. Alourdis, tordus, plissés, ils prennent la pose sur un mannequin de bois. Et l’artiste retrouve là les gestes des lavandières d’antan.

Après Les Panacées (à gauche, ©François Fernandez), Frédérique Nalbandian a choisi le savon de Marseille vert pour sa prochaine sculpture (©Belga)

Merci de bien vouloir toucher

Les statues de savon sont exposées jusqu’au 3 septembre à la galerie Éva Vautier, à Nice. Le public est invité à toucher la déesse Hygie après avoir trempé ses mains dans un bac en marbre, puis à les essuyer dans un linge blanc et à l’exposer sur le mur de la galerie. Toucher, tel un geste de pèlerin pour se protéger du mal. Quant au savon de Marseille, nul ne remet en question son pouvoir concret anti-bactérien et son efficacité contre le virus en cette période de pandémie. Ses ventes ont même explosé depuis le début de la pandémie. « Cela nous plait énormément de travailler avec elle et de faire découvrir au grand public une autre facette de ce savon aux multiples talents, de mettre en valeur ce patrimoine« , conclut Raphaël Seghin, président de la Savonnerie Fer à cheval et mécène pour l’occasion.

Liens utiles :



> Retrouvez toutes les informations sur La Savonnerie Fer à cheval sur Gomet’

> Découvrez la galerie Eva Vautier à Nice

> Visionnez « Hygie et Panacée de Frédérique Nalbandian« , un documentaire d’Alain Amiel