Dans la course aux micro-mobilités, l’enseigne suédoise Voi Technology, présente depuis 2019 à Marseille, frappe un grand coup. Afin de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Ville pour la période 10/21-10/23, l’opérateur vient de mettre en circulation son tout nouveau modèle de trottinette électrique : le Voiager 4. Un petit bijou de technologie « conçu sous le signe de la sécurité des utilisateurs » (guidon antibactérien, clignotants, feux LED, double-béquille, évaluation de la qualité de l’air…), et qui se déploie progressivement depuis juin sur le territoire marseillais. Le fruit sans doute d’une levée de fonds à 76 millions (2019) qui pourrait bien changer les habitudes d’une ville conçue pour la voiture.

Le Voiager 4 dispose d’un mode « slow » qui s’activera automatiquement dans les zones piétonisées de Marseille comme le Vieux-Port (Crédit : Rémi Liogier)

D’autant plus que « les pistes cyclables se développent à Marseille, remarque Charlotte Serres, directrice générale de Voi France, notamment avec la pérennisation des coronapistes » (lire nos précédents articles). Elle juge « très intéressant » l’appel d’offre lancé par la mairie. « On va pouvoir opérer la nuit », se réjouit Charlotte Serres. Autrement dit, lorsque les transports en commun cesseront de desservir en fin de soirée, les trottinettes électriques prendront le relai. Et bonne nouvelle pour les piétons : des zones de stationnement obligatoire seront établies afin d’améliorer l’ordre public, et éviter ainsi que les engins couchés ne jonchent les trottoirs de la ville.

La Ville de Marseille va réduire le nombre de trottinettes électriques en libre-service

Avec bientôt 2000 de ses « V4 » en circulation à Marseille, le cador Voi est un sérieux prétendant pour remporter l’appel d’offre lancé par la municipalité. Mais en cas de prolongation de contrat, la société scandinave devra se séparer de 500 engins pour satisfaire les nouveaux critères énoncés par la Ville. « Chaque opérateur pourra déployer un maximum de 1 500 trottinettes, soit un total de 4 500 trottinettes (ndlr : contre 6000 actuellement) sur le domaine public », renseigne la mairie de Marseille sur son site.

Le Voiager 4, dernier modèle de trottinette électrique lancé par Voi à Marseille (Crédit : Rémi Liogier)

La municipalité précise cependant que ce chiffre pourra évoluer en cours d’exécution. Parmi les concurrents de Voi, les sociétés Circ, Bird (les deux autres enseignes en place depuis 2019), Lime ou encore Tier Mobility. Les trois lauréats de l’appel d’offre seront dévoilés fin octobre.

