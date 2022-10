Share on Facebook

Share on Twitter

C’est un collectif féminin qu’on n’oublie pas. Venues en 2017 sur la scène nationale des Salins, à Martigues, les Dakh Daughters sont de retour avec cette fois Ukraine Fire – un cabaret concert créé par le metteur en scène Vlad Troistkyi et annoncé comme un acte de résistance. Car l’arme des Dakh Daughters est leur talent, leurs chants et leurs cris pour qu’on n’oublie pas trop vite ce qui se passe chez elles, en Ukraine. Là où elles ont dû laisser pères, maris, amis.

« Notre spectacle est un témoignage du crime militaire commis par les troupes russes, de la catastrophe humanitaire causée par l’armée russe (…) Mais aussi, notre spectacle est un hymne à nos défenseurs et au peuple ukrainien qui résident courageusement et retiennent ce mal », déclarent-elles. Encensé par la presse et le public à chaque représentation, Ukraine Fire est à ne rater sous aucun prétexte, ce samedi 1er octobre.

Dash Daughters ©Oleksandr Kosmach

Musiciennes, chanteuses, comédiennes, les Dakh Daughters ont été formées au Conservatoire de Kiev par ce même Vlad Troistkyi. Puis, elles l’ont suivi lorsqu’il a fondé le Darkh Theatre. En 2014, les Dakh Daughters se produisaient sur les barricades de la capitale, lors de la révolution de Maïden ; en 2022, elles ne lâchent rien de ce droit de liberté.

Informations pratiques



> Ukraine Fire, concert des Dakh Daughters

> Samedi 1er octobre à 19h

> Théâtre Les Salins – Scène nationale de Martigues

> Tarifs : de 8 à 18 €

> Billetterie en ligne