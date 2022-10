L’Agence de développement de la Région Sud en cette rentrée 2022 bouleverse à la fois son organigramme et ses priorités. La nouvelle directrice Audrey Brun Rabuel veut mettre l’accent sur l’une des deux grandes missions de l’agence : l’attractivité. Bernard Kleynhoff, le président, insiste sur les trois mots qui doivent caractériser cette prospection internationale d’investisseurs : ouverture, transparence, efficacité. Et il martèle en détachant les syllabes « trans-pa-ren-ce ».

La tentation est en effet toujours grande des opérateurs des six départements ou des grandes villes comme Aix-en-Provence de jouer en solo pour aller chercher des entreprises à l’étranger. Une concurrence néfaste puisque l’opérateur peut faire monter les enchères mais surtout qu’au final tout le monde se tourne vers la Région et l’État pour obtenir des aides à l’implantation. Manifestement Bernard Kleynhoff veut remettre les choses en ordre : « on est les rois du guichet unique multiple », dénonce-t-il. C’est la région qui est le pilote de l’attractivité à travers son agence spécialisée, les autres opérateurs étant priés de s’aligner et de jouer collectif. D’où une nouvelle organisation et un recrutement qui « doivent permettre, explique Bernard Kleynhoff, de mieux prospecter, convaincre, faire atterrir et développer dans notre région les projets d’entreprises mais aussi les talents. »

Audrey Brun Rabuel s’est entourée de trois sous directions :

Grégory Vincent est directeur général adjoint attractivité , export & internationalisation, c’est un recrutement externe puisqu’il a occupéé plusieurs fonctions au sein de Business France, en France, en Italie et aux États-Unis, dont celle de secrétaire général du Comité d’orientation et de suivi des projets d’investissements étrangers entre 2018 et 2022. Il va piloter une réorientation géographique des missions avec un accent plus fort mis sur l’Allemagne et l’Italie. Pour Bernard Kleynhoff, ces pays ont un potentiel d’investissement évident et les liens sont déjà nombreux avec notre région. « La nouvelle feuille de route stratégique vise à accueillir plus de prospects nationaux et internationaux, plus de talents », explicite Audrey Brun Rabuel.

Dotée d’un budget, aujourd’hui de 4,3 millions d’euros, l’agence va se doter d’un nouveau site internet et entend contribuer à ce que la président Muselier affiche comme objectif : faire de la Région Sud une « région du bonheur » !

