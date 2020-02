Contrairement à ce que nous indiquions dans notre précédente dépêche, la personne mise en garde à vue mardi 4 février à la suite d’insultes et de menaces proférées à l’encontre de Martine Vassal n’est pas une militante du collectif du 5 novembre. L’attachée de presse de l’association a apporté à la rédaction de Gomet’ un démenti formel à toute participation à l’événement d’hier.



Le collectif du 5 novembre se déclare néanmoins solidaire la personne gardée à vue qui serait lui une militante « solidaire du droit des étrangers; » Dans un post publié sur Facebook, le collectif du 5 novembre affirme en effet que s’il n’a rien à voir avec l’action de la place Jean Jaurès, cela ne l’empêche aucunement de « soutenir sans réserve la militante gardée à vue. » Et d’ajouter : « Mme Vassal devrait faire de la politique pour Marseille plutôt que de diffamer les mouvements citoyens qui l’interpellent sur son non respect du droit des mineurs à St Just. »

Alors que l’entourage de Martine Vassal évoquait mardi « des activistes de La Plaine » à l’origine de l’incident, la candidate a pris la parole dans un post vidéo publié hier soir sur Twitter : « Je ne laisserai pas cette ville tombée dans le chaos. »