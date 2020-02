Ce mardi 4 février en fin de matinée, alors que Martine Vassal venait d’achever une conférence de presse de présentation de sa tête de liste pour les 4e et 5e arrondissements Jean-Philippe Agresti, elle a été la cible des cris de militants du collectif du 5 novembre. Sur la terrasse du restaurant Le Petit Nice, sur la place Jean Jaurès, ils sont cinq à conspuer la présidente du Département et de la Métropole. Un « Vassal, tu laisses les gens crever dans la rue » fuse entre autres slogans.

Plus tard, alors que les cris ne cessent pas, Martine Vassal et son équipe se replient vers l’intérieur du restaurant. Commence un échange assez tendu entre l’équipe de sécurité de la candidate et les militants qui ne décolèrent pas. Une dizaine de minutes plus tard, deux voitures banalisées de la brigade anti-criminelle arrivent sur les lieux.

Selon une source proche de l’équipe de Martine Vassal, l’une des militantes est interpellée avec un couteau sur elle. Des menaces de mort auraient également été proférées. Elle a immédiatement été appréhendée pour être placée en garde à vue. La candidate Vassal est allée portée plainte dans la foulée. Elle devait tenir une conférence de presse exceptionnelle en fin d’après-midi à son local de campagne de la rue Paradis.