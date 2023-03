La dernière mobilisation contre la réforme des retraites à Marseille le 7 février avait rassemblé 15 000 personnes contre 40 000 le 31 janvier. Un mois plus tard, l’intersyndicale espère remplir les rues de Marseille pour cette 4e journée de mobilisation le 7 mars. « Bloquons tout », appelle la CGT 13 sur sa page Facebook pour « mettre la France à l’arrêt ». Le cortège partira de nouveau du Vieux-Port à 10h30, passera par le Mucem, la place de la Joliette pour arriver porte d’Aix.

Le M2 et le T3 totalement à l’arrêt

Les transports sont les premiers touchés par cette journée de mobilisation. La SNCF a annoncé la circulation d’un TGV sur trois demain et seulement un TER sur cinq dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La majorité des Intercités seront à l’arrêt de jour comme de nuit dès ce soir. L’information sur le trafic est disponible à 17h sur les canaux habituels.

De son côté, la Régie des transports métropolitains sera davantage impactée que le 7 février. La RTM précise sur son site que le métro de la ligne 2 (Gèze > Sainte-Marguerite-Dromel) ne circulera pas de la journée. Le Tramway 3 (Arenc Le Silo > Castellane) sera également hors service.

Les perturbations annoncées par la RTM

En revanche, le métro de la ligne 1 (La Rose > La Fouragère) circulera, mais uniquement le matin. Les T1 et T2 circuleront respectivement toutes les 10 et 15 minutes le matin (8h) et toutes les 30 et 20 minutes à partir de 12h. Pour connaître les lignes de bus touchées, consultez la liste précise de la RTM.

La Direction générale de l’Aviation civile a également demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols. A Marseille, comptez 30% de vols en moins.

De nombreux restaurants scolaires fermés

La site de la ville de Marseille met régulièrement à jour la liste des écoles qui annoncent fermer demain. Pour le moment, aucune école n’a indiqué sa fermeture. En revanche, beaucoup restaurants scolaires seront fermés. Pour chaque école concernée, les parents devront fournir un pique-nique.

