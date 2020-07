Share on Facebook

Trois jours après la démission d’Edouard Philippe et de son gouvernement, et la nomination de Jean Catsex à Matignon, le nouveau gouvernement a été dévoilé lundi 6 juillet sur le perron de l’Elysée (voir la vidéo complète ci-dessous). L’ossature du gouvernement reste inchangée avec quelques transferts de postes. Quelques nouvelles têtes apparaissent, notamment à la Justice avec le bouillonnant avocat Eric Dupond-Moretti et à la Culture avec l’ancienne ministre de la Santé, aujourd’hui présentatrice TV, Roselyne Bachelot.

Pas de représentants du Sud au pouvoir

Quelques poids-lourds du gouvernement Philippe s’en vont. A commencer par le fidèle du président de la République, Christophe Castaner. Il quitte la la place Beauvau tout comme son secrétaire d’Etat Laurent Nuñez, ancien préfet de police dans les Bouches-du-Rhône. Autre membre issu de la région qui quitte le gouvernement : la secrétaire d’Etat à la transition écologique, Brune Poirson. Elle va retrouver son mandat de députée du Vaucluse. Du coup, aucun représentant de la région Sud figure au gouvernement.

Nicole Belloubet (Garde des Sceaux), Muriel Pénicaud (Travail), Sibeth NDiaye (porte-parolat), Diodier Guillaume (agriculture) quittent également le gouvernement. Voici la liste officielle du nouveau gouvernement :

• Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

• Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique

• Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports

• Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

• Florence Parly, ministre des Armées

• Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

• Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion

• Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mers

• Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

• Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice

• Roselyne Bachelot, ministre de la Culture

• Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé

• Annick Girardin, ministre de la Mer

• Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, recherche et innovation

• Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

• Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique

Ministres délégués :

• Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec Parlement et de la participation citoyenne

• Elisabeth Moreno, ministre auprès du Premier ministre, chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

• Franck Riester, ministre auprès du ministre de l’Europe et des Aff étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité

• Emmanuelle Wargon, ministre auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement

• Jean-Baptiste Djebbari, ministre auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports

• Olivier Dussopt, ministre auprès du ministre de l’Economie, chargé des Comptes publics

• Agnès Pannier-Runacher, ministre auprès du ministre de l’Economie, chargée de l’Industrie

• Alain Griset, ministre auprès du ministre de l’Economie, chargé des petites et moyennes entreprises

• Roxana Maracineanu, ministre auprès du ministre de l’Education nationale, chargée des Sports

• Geneviève Darrieussecq, ministre auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants

• Marlène Schiappa, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté

• Brigitte Klinkert, ministre auprès de la ministre du Travail, chargée de l’Insertion

• Nadia Hai, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires, chargée de la Ville

• Brigitte Bourguignon, ministre auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie

• Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement

EN DIRECT | Annonce de la composition du gouvernement : https://t.co/CcBTS0ofLF — Élysée (@Elysee) July 6, 2020

